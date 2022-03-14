Kahve tüketimi zararlı mı? Günlük kahve tüketim sınırı ne olmalı? Fazla tüketilen kahve metabolizmayı nasıl etkiler?

KAHVE NEDİR?

Kahve, kökboyasıgiller familyasının 'Coffea' cinsinde yer alan bir ağaç ve bu ağacın meyve çekirdeklerinin kavrulup öğütülmesi ile elde edilen tozun su ya da süt ile karıştırılmasıyla yapılan içecek olarak tanımlanıyor.

Kahve bir içecek olarak toz haline getirilmiş kahve tanelerinin demlenmesi ile oluşturuluyor, ancak filtreleme, öğütme boyutu, demleme süresi, su sıcaklığı ve miktarı gibi değişik faktörler farklı içecekler üretilmesine sebep oluyor.

Günümüzde bir çeşit filtrelenmiş kahve olan espresso ve türevleri başta olmak üzere dünyada pek çok kahve çeşidi tüketiliyor.