Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 12:03
Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

Halepçe katliamı internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Korkunç olay, 34 yıl önce bugün yaşandı. 

Savaşı ve katliamı çocukların gözünden izlemenizi sağlayacak "Kaplumbağalar da Uçar" filmi, konuya ilgi duyanların izlemesi gereken filmlerin başında geliyor.

Orijinal ismi "Lakposhtha hâm parvaz mikonand" olan "Kaplumbağalar da Uçar", Sarhoş Atlar Zamanı'nın da yönetmenliğini yapan Bahman Gobadi'nin 2004'te çektiği oldukça ilgi çeken filmi.

Konuyla ilgil ayrıca İranlı yönetmen Samira Mahmelbaf'ın 2000 yapımı ikinci uzun metraj filmi olan "Kara Tahta" isimli filmini izleyebilirsiniz.

Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

95 dakikalık bir dram filmi olan Kaplumbağalar da Uçar, Bahman Ghobadi tarafından yazılıp yönetildi. Filmin oyuncukadrosunda ise Soran Ebrahim ve Avaz Latif yer almakta.

Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

Film Türkiye-İran sınırında bulunan bir Kürt mülteci kampında geçmektedir.

Mayın toplayarak yaşayan Soran 13 yaşında bir çocuktur.

Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

Kasabadakiler için hazırladığı bir anten aracılığı ile Saddam’ın düşüşünü haber alıp herkese duyurur.

Bu sırada Agrin de 14 yaşında bir annedir.

Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

Soran ona aşık olur ama Agrin’in ağabeyi Henkov tarafından huzursuz edilir.

Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

Henkov’un kolu yoktur çünkü bir mayına basmıştır.

Şimdi ise gelecekten haber verebilmek gibi bir yeteneği vardır.

Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

Film, 52. San Sebastian Film Festivali’nde En İyi Film seçilmiştir.

Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

En İyi Senaryo dalında da Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. 

Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

Berlin Film Festivali’nde Barış Ödülü kazanmıştır.

Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı

Kaplumbağlar da Uçar, Saddam’ın ardından Irak’ta çekilen ilk filmdir.

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