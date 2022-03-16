Kaplumbağalar da Uçar: Çocukların gözünden bir savaş anlatısı
Halepçe katliamı internette günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Korkunç olay, 34 yıl önce bugün yaşandı.
Savaşı ve katliamı çocukların gözünden izlemenizi sağlayacak "Kaplumbağalar da Uçar" filmi, konuya ilgi duyanların izlemesi gereken filmlerin başında geliyor.
Orijinal ismi "Lakposhtha hâm parvaz mikonand" olan "Kaplumbağalar da Uçar", Sarhoş Atlar Zamanı'nın da yönetmenliğini yapan Bahman Gobadi'nin 2004'te çektiği oldukça ilgi çeken filmi.
Konuyla ilgil ayrıca İranlı yönetmen Samira Mahmelbaf'ın 2000 yapımı ikinci uzun metraj filmi olan "Kara Tahta" isimli filmini izleyebilirsiniz.
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