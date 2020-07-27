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HER İLDEN VE YURT DIŞINDAN PLAKALAR VAR
Plajın girişinde yol kenarına park edilen tatilcilerin otomobilleri, yoğun ilgiyi de gözler önüne seriyor. Yüzlerce metre uzunluktaki otomobil kuyruğunda İstanbul, Ankara, Denizli, Manisa, İzmir, Erzurum ve Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından Fransa ile Rusya'dan gelen tatilcilerin de olduğu dikkati çekti.
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ÖLEN İŞÇİLERİN ANISI YAŞATILIYOR
Plajın bulunduğu yolun kayalık bölümünde 17 Kasım 1962 tarihinde Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda iş kazası meydana gelmiş ve 4 işçi yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olayla da adından söz ettiren plajın girişine yakın dağlık alandaki iki tabelaya işçilerin isimleri yazılarak anıları yaşatılıyor.
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