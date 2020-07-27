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HER İLDEN VE YURT DIŞINDAN PLAKALAR VAR

Plajın girişinde yol kenarına park edilen tatilcilerin otomobilleri, yoğun ilgiyi de gözler önüne seriyor. Yüzlerce metre uzunluktaki otomobil kuyruğunda İstanbul, Ankara, Denizli, Manisa, İzmir, Erzurum ve Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından Fransa ile Rusya'dan gelen tatilcilerin de olduğu dikkati çekti.