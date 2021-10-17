Karadeniz'de ligin zirvesi değişti! | Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 16:35
<p>Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna yükseldi.</p>

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna yükseldi.

<p>Sarı-lacivertlilerin golünü 3. dakikada Diego Rossi kaydetti. 23.dakikada Kim Min-Jae ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe maça 10 kişi devam etti.</p>

Sarı-lacivertlilerin golünü 3. dakikada Diego Rossi kaydetti. 23.dakikada Kim Min-Jae ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe maça 10 kişi devam etti.

<p>Bordo-mavililer 25. dakikada Bakasetas ile skoru eşitledi. 87. dakikada Trabzonspor, penaltı vuruşundan yararlanan Bakasetas ile 2-1 öne geçti. 90. dakikada Yusuf Sarı, maçın skorunu belirleyen golü attı.</p>

Bordo-mavililer 25. dakikada Bakasetas ile skoru eşitledi. 87. dakikada Trabzonspor, penaltı vuruşundan yararlanan Bakasetas ile 2-1 öne geçti. 90. dakikada Yusuf Sarı, maçın skorunu belirleyen golü attı.

<p>Bu galibiyetle bordo mavili ekip, puanını 21 yaparak liderliği Fenerbahçe'den aldı. Sarı-lacivertliler ise 19 puanla ikinci sırada kaldı.</p>

Bu galibiyetle bordo mavili ekip, puanını 21 yaparak liderliği Fenerbahçe'den aldı. Sarı-lacivertliler ise 19 puanla ikinci sırada kaldı.

<p>Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.</p>

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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