<p>MetroPOLL Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği son ankete göre, kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 30'unun AKP kaynaklı olduğu ortaya çıktı.</p>
1

MetroPOLL Araştırma şirketinin gerçekleştirdiği son ankete göre, kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 30'unun AKP kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

<p>MetroPOLL Araştırma şirketinin&nbsp; Kurucusu Özer Sencar, 'Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin analizi' başlıklı araştırmanın sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.</p>
2

MetroPOLL Araştırma şirketinin  Kurucusu Özer Sencar, 'Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin analizi' başlıklı araştırmanın sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

<p>Anketin sonuçlarına göre, kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 30'unu AKP'li seçmenler oluşturdu.</p><p>CHP'de bu oran yüzde 17,6 iken, İYİ Parti'de yüzde 7,2 oldu.</p>
3

Anketin sonuçlarına göre, kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 30'unu AKP'li seçmenler oluşturdu.

CHP'de bu oran yüzde 17,6 iken, İYİ Parti'de yüzde 7,2 oldu.

<p>Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de ise bu oran yüzde 5,4 olarak belirtildi.</p><p>Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin oranı HDP'de yüzde 2,3 oldu.</p><p>'Cevap yok' diyenlerin yüzde 10, 'Protesto oy' diyenlerin oranı ise yüzde 27,2 olarak bildirildi.</p>
4

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'de ise bu oran yüzde 5,4 olarak belirtildi.

Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin oranı HDP'de yüzde 2,3 oldu.

'Cevap yok' diyenlerin yüzde 10, 'Protesto oy' diyenlerin oranı ise yüzde 27,2 olarak bildirildi.

<p>Araştırmada, "Temmuz 2021 ölçümüne göre bu Pazar bir milletvekili olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenlerin 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimindeki oy tercihlerine bakıldığında, %30'unun AK Parti, %18'inin CHP, %7'sinin İYİ Parti, %5'inin MHP ve %2'sinin HDP kaynaklı olduğu gözlenmektedir" değerlendirmesine yer verildi.</p>
5

Araştırmada, "Temmuz 2021 ölçümüne göre bu Pazar bir milletvekili olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenlerin 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimindeki oy tercihlerine bakıldığında, %30'unun AK Parti, %18'inin CHP, %7'sinin İYİ Parti, %5'inin MHP ve %2'sinin HDP kaynaklı olduğu gözlenmektedir" değerlendirmesine yer verildi.

6
7

Video Haberler