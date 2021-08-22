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Araştırmada, "Temmuz 2021 ölçümüne göre bu Pazar bir milletvekili olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenlerin 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimindeki oy tercihlerine bakıldığında, %30'unun AK Parti, %18'inin CHP, %7'sinin İYİ Parti, %5'inin MHP ve %2'sinin HDP kaynaklı olduğu gözlenmektedir" değerlendirmesine yer verildi.
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