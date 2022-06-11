Karnaval başladı: Kuşadası'nda Sokak Festivali coşkusu

İZMİR / Cumhuriyet
11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:24
<p>Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali başladı. </p>

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) tarafından Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali başladı. 

<p>‘Hayat Sokakta’ sloganıyla düzenlenen festivalin açılışı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.</p>

‘Hayat Sokakta’ sloganıyla düzenlenen festivalin açılışı nedeniyle düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

<p>Ege’ye ve Kuşadası’na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek kentte 12 Haziran gecesine kadar karnaval havası estirecek olan Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü gerçekleşti. </p>

Ege’ye ve Kuşadası’na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek kentte 12 Haziran gecesine kadar karnaval havası estirecek olan Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü gerçekleşti. 

<p>Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü.</p>

Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü.

<p>Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü gerçekleşti. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü.<br data-mce-bogus="1"></p>

Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü gerçekleşti. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü.

<p>Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de KUSAV Başkanı Levent Köylü, Ayhan Sicimoğlu,  İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner ile birlikte yer aldığı festival yürüyüşü, 11 ve 12 Haziran’da kentte yaşanacak olan festival coşkusunun ilk sinyallerini verdi. </p>

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de KUSAV Başkanı Levent Köylü, Ayhan Sicimoğlu,  İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner ile birlikte yer aldığı festival yürüyüşü, 11 ve 12 Haziran’da kentte yaşanacak olan festival coşkusunun ilk sinyallerini verdi. 

<p>Konser öncesinde konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda bir ilke daha imza atmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek şunları söyledi:</p>

Konser öncesinde konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda bir ilke daha imza atmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

<p>Festivaller kenti Kuşadası olarak yine kendimize yakışanı yapıyor ve modern bir turizm kenti olmanın gereği olarak ‘Kuşadası Sokak Festivali’ markasıyla lezzeti, sanatı, müziği ve eğlenceyi sokağa taşıyoruz. Sadece Kuşadası değil, Türkiye yeni bir festival kazandı. Festivalimiz pazar gününe kadar büyük bir keyif içerisinde devam edecek. </p>

Festivaller kenti Kuşadası olarak yine kendimize yakışanı yapıyor ve modern bir turizm kenti olmanın gereği olarak ‘Kuşadası Sokak Festivali’ markasıyla lezzeti, sanatı, müziği ve eğlenceyi sokağa taşıyoruz. Sadece Kuşadası değil, Türkiye yeni bir festival kazandı. Festivalimiz pazar gününe kadar büyük bir keyif içerisinde devam edecek. 

<p>Ege ve Kuşadası mutfağının tadını çıkarın. Festivalimizin dopdolu, ilginç ve sıra dışı içeriği ile hem Kuşadalı hemşehrilerimize hem de kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımıza çok iyi geleceğini biliyoruz. Festivalin düzenlenmesine katkı sunan tüm paydaşlara ve Kuşadası Belediyesi’ndeki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum</p>

Ege ve Kuşadası mutfağının tadını çıkarın. Festivalimizin dopdolu, ilginç ve sıra dışı içeriği ile hem Kuşadalı hemşehrilerimize hem de kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımıza çok iyi geleceğini biliyoruz. Festivalin düzenlenmesine katkı sunan tüm paydaşlara ve Kuşadası Belediyesi’ndeki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum

<p>Ayhan Sicimoğlu ise, “Kuşadalılar Ömer Günel gibi bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Festivalimiz Ege’ye ve Kuşadası’na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştiriyor. Festivalimizi ilerleyen yıllarda daha da geliştireceğiz” diye konuştu. </p>

Ayhan Sicimoğlu ise, “Kuşadalılar Ömer Günel gibi bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslı. Festivalimiz Ege’ye ve Kuşadası’na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştiriyor. Festivalimizi ilerleyen yıllarda daha da geliştireceğiz” diye konuştu. 

<p>KUSAV Başkanı Levent Köylü de, “Kuşadası Sokak Festivali’ni değerli Başkanımız Ömer Günel ve Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla bugün başlattık. Tüm Kuşadalılar üç gün boyunca bol lezzetli ve eğlenceli günler geçirecek” dedi.  </p>

KUSAV Başkanı Levent Köylü de, “Kuşadası Sokak Festivali’ni değerli Başkanımız Ömer Günel ve Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla bugün başlattık. Tüm Kuşadalılar üç gün boyunca bol lezzetli ve eğlenceli günler geçirecek” dedi.  

<p><strong>TÜRKİYE’NİN İLK SOKAK FESTİVALİ </strong></p> <p>Türkiye’de ilk kez Kuşadası’nda gerçekleşen sokak festivali 12 Haziran gecesi sona erecek. Kuşadası Sokak Festivali  “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarında hazırlanan dopdolu programı ile kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayacak.</p>

TÜRKİYE’NİN İLK SOKAK FESTİVALİ 

Türkiye’de ilk kez Kuşadası’nda gerçekleşen sokak festivali 12 Haziran gecesi sona erecek. Kuşadası Sokak Festivali  “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarında hazırlanan dopdolu programı ile kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayacak.

<p> Festival, ziyaretçilerine bir yandan Ege ve Kuşadası mutfağının özgün lezzetlerini tatma fırsatı sunarken bir yandan da konserler, sokak gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve tadım etkinlikleri ile renklenecek.</p>

 Festival, ziyaretçilerine bir yandan Ege ve Kuşadası mutfağının özgün lezzetlerini tatma fırsatı sunarken bir yandan da konserler, sokak gösterileri, söyleşiler, atölyeler ve tadım etkinlikleri ile renklenecek.

<p><strong>8 FARKLI NOKTADA LEZZET ŞÖLENİ YAŞANACAK</strong></p> <p>Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 8 farklı noktasında lezzet durakları kurulacak. Festival katılımcıları, alacakları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kuşadası Aşçılar Derneği’nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemekleri tadabilecek. Lezzet turuna katılanlar, yöresel yemekleri tatmanın yanında Kuşadası’nın görülmesi gereken noktalarını da keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. </p>

8 FARKLI NOKTADA LEZZET ŞÖLENİ YAŞANACAK

Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 8 farklı noktasında lezzet durakları kurulacak. Festival katılımcıları, alacakları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kuşadası Aşçılar Derneği’nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemekleri tadabilecek. Lezzet turuna katılanlar, yöresel yemekleri tatmanın yanında Kuşadası’nın görülmesi gereken noktalarını da keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. 

<p>Lezzet turları ile Kervansaray’da incir banma, Kale Kapısı’nda kese yoğurdu ile kuru biber ve Ege otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı’nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak’ta iç bakla, ArkeoPark’ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak’ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı’nda incir uyutması, Güvercinada’da ise kalburabastı servis edilecek. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kâseleri kullanılacak.</p>

Lezzet turları ile Kervansaray’da incir banma, Kale Kapısı’nda kese yoğurdu ile kuru biber ve Ege otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı’nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak’ta iç bakla, ArkeoPark’ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak’ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı’nda incir uyutması, Güvercinada’da ise kalburabastı servis edilecek. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kâseleri kullanılacak.

<p><strong>SOKAKLAR MÜZİĞE VE EĞLENCEYE DOYACAK</strong></p> <p>Öte yandan festival boyunca Kuşadası’nın 7 farklı noktasında kurulacak sahnelerde sokak müzisyenleri dönüşümlü olarak performans sergileyecek. 11 Haziran Cumartesi günü saat 21.30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Ayhan Sicimoğlu&amp;Latin All Stars konserinin gerçekleşeceği festival kapsamında Bate Bumbo, Samos Müzik Grubu ve Ritmorkestra Grubu gibi sokak müziği yapan gruplar kurulacak sahnelerde verecekleri konserlerle katılımcılarla buluşacak. </p>

SOKAKLAR MÜZİĞE VE EĞLENCEYE DOYACAK

Öte yandan festival boyunca Kuşadası’nın 7 farklı noktasında kurulacak sahnelerde sokak müzisyenleri dönüşümlü olarak performans sergileyecek. 11 Haziran Cumartesi günü saat 21.30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars konserinin gerçekleşeceği festival kapsamında Bate Bumbo, Samos Müzik Grubu ve Ritmorkestra Grubu gibi sokak müziği yapan gruplar kurulacak sahnelerde verecekleri konserlerle katılımcılarla buluşacak. 

<p>Festivalde ayrıca söyleşiler, paneller, sokak gösterileri, kabareler, pandomim gösterileri, interaktif grafity performansları, kaykay gösterisi, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek. Kuşadası Sokak Festivalinin son günü olan 12 Haziran Pazar günü ise Aşçılar Federasyonu’na bağlı profesyonel şefler tarafından saat 14.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda 4 tonluk dev kazanda etli nohutlu bulgur pilavı pişirilmeye başlanacak. Saat 18.30’da ise hazırlanan pilav katılımcılara ikram edilecek. </p>

Festivalde ayrıca söyleşiler, paneller, sokak gösterileri, kabareler, pandomim gösterileri, interaktif grafity performansları, kaykay gösterisi, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek. Kuşadası Sokak Festivalinin son günü olan 12 Haziran Pazar günü ise Aşçılar Federasyonu’na bağlı profesyonel şefler tarafından saat 14.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda 4 tonluk dev kazanda etli nohutlu bulgur pilavı pişirilmeye başlanacak. Saat 18.30’da ise hazırlanan pilav katılımcılara ikram edilecek. 

Kuşadası Kuşadası Belediyesi Kuşadası Sokak Festivali

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