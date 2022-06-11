Karnaval başladı: Kuşadası'nda Sokak Festivali coşkusu
Ege’ye ve Kuşadası’na has yöresel lezzetleri sokak müziği, sokak sanatları ve sokak eğlencesi ile birleştirerek kentte 12 Haziran gecesine kadar karnaval havası estirecek olan Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü gerçekleşti.
Kuşadası Sokak Festivali’nin açılışı nedeniyle Kısmet Kavşağı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı arasında bir kortej yürüyüşü gerçekleşti. Derneklerin, vakıfların, dans okullarının, jonglörlerin, orkestraların ve gösteri topluluklarının birbirinden ilginç ve renkli kostümlerle katıldığı kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü.
Festivaller kenti Kuşadası olarak yine kendimize yakışanı yapıyor ve modern bir turizm kenti olmanın gereği olarak ‘Kuşadası Sokak Festivali’ markasıyla lezzeti, sanatı, müziği ve eğlenceyi sokağa taşıyoruz. Sadece Kuşadası değil, Türkiye yeni bir festival kazandı. Festivalimiz pazar gününe kadar büyük bir keyif içerisinde devam edecek.
Ege ve Kuşadası mutfağının tadını çıkarın. Festivalimizin dopdolu, ilginç ve sıra dışı içeriği ile hem Kuşadalı hemşehrilerimize hem de kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımıza çok iyi geleceğini biliyoruz. Festivalin düzenlenmesine katkı sunan tüm paydaşlara ve Kuşadası Belediyesi’ndeki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum
TÜRKİYE’NİN İLK SOKAK FESTİVALİ
Türkiye’de ilk kez Kuşadası’nda gerçekleşen sokak festivali 12 Haziran gecesi sona erecek. Kuşadası Sokak Festivali “Lezzet Sokakta”, “Eğlence Sokakta”, “Müzik Sokakta” ve “Sanat Sokakta” başlıklarında hazırlanan dopdolu programı ile kendi alanında tanınmış müzisyenleri, aşçıları, şefleri, sanatçıları, dansçıları ve konuşmacıları ağırlayacak.
8 FARKLI NOKTADA LEZZET ŞÖLENİ YAŞANACAK
Kuşadası Sokak Festivali kapsamında kentin 8 farklı noktasında lezzet durakları kurulacak. Festival katılımcıları, alacakları biletler ile lezzet turlarına katılarak Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kuşadası Aşçılar Derneği’nin danışmanlığında hazırlanan yöresel yemekleri tadabilecek. Lezzet turuna katılanlar, yöresel yemekleri tatmanın yanında Kuşadası’nın görülmesi gereken noktalarını da keşfederek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.
Lezzet turları ile Kervansaray’da incir banma, Kale Kapısı’nda kese yoğurdu ile kuru biber ve Ege otlu mücver, Kaya Şavkay Meydanı’nda kabak çiçeği dolması, Sevgi Sokak’ta iç bakla, ArkeoPark’ta yuvalama ile kuzu etli şevketi bostan, Heykel Sokak’ta keşkek ve bolama, Bülent Ecevit Parkı’nda incir uyutması, Güvercinada’da ise kalburabastı servis edilecek. Festival boyunca gerçekleşecek tadım ve atölyelerde plastik servis gereçleri yerine ahşap çatal kaşık seti ve karton servis kâseleri kullanılacak.
SOKAKLAR MÜZİĞE VE EĞLENCEYE DOYACAK
Öte yandan festival boyunca Kuşadası’nın 7 farklı noktasında kurulacak sahnelerde sokak müzisyenleri dönüşümlü olarak performans sergileyecek. 11 Haziran Cumartesi günü saat 21.30’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars konserinin gerçekleşeceği festival kapsamında Bate Bumbo, Samos Müzik Grubu ve Ritmorkestra Grubu gibi sokak müziği yapan gruplar kurulacak sahnelerde verecekleri konserlerle katılımcılarla buluşacak.
Festivalde ayrıca söyleşiler, paneller, sokak gösterileri, kabareler, pandomim gösterileri, interaktif grafity performansları, kaykay gösterisi, resim ve fotoğraf sergileri gibi pek çok etkinlik gerçekleşecek. Kuşadası Sokak Festivalinin son günü olan 12 Haziran Pazar günü ise Aşçılar Federasyonu’na bağlı profesyonel şefler tarafından saat 14.00’da İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda 4 tonluk dev kazanda etli nohutlu bulgur pilavı pişirilmeye başlanacak. Saat 18.30’da ise hazırlanan pilav katılımcılara ikram edilecek.
Video Haberler
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
- Günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Kulislerde neler konuşuluyor?
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- 'Şahenk, Sabancı, Zorlu, Özdemir sanık!'