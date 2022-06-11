Karnaval başladı: Kuşadası'nda Sokak Festivali coşkusu

Festivaller kenti Kuşadası olarak yine kendimize yakışanı yapıyor ve modern bir turizm kenti olmanın gereği olarak ‘Kuşadası Sokak Festivali’ markasıyla lezzeti, sanatı, müziği ve eğlenceyi sokağa taşıyoruz. Sadece Kuşadası değil, Türkiye yeni bir festival kazandı. Festivalimiz pazar gününe kadar büyük bir keyif içerisinde devam edecek.