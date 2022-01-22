Kartal beyaza büründü

DHA
22 Ocak 2022 Cumartesi, 10:42
Kartal beyaza büründü

İstanbul’da gece başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinde de etkisini gösterdi. Kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. 

Kartal beyaza büründü

Sabah işine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, karla örtülü araçlarını temizlerken, bazıları da yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı. 

Kartal beyaza büründü

Beyaza bürünen Kartal, Aydos Ormanı havadan drone ile görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı önümüzdeki günlerde aralıklarla devam edecek. 

Kartal beyaza büründü

"KARDA İLK İZLERİ GÖRMEK BAŞKA BİR KEYİF"

Yürüyüş yaparak karın keyfini çıkarmak isteyen Özden Kara, "Normalde her gün yürürüm. Bugün çok daha keyifli. Yakacık’ta oturuyorum. Dağların tepesinden yürüyerek geldim. Karda ilk izleri görmek bambaşka bir keyif. Sana ait ve patilere ait olduğunu görmek. Çok keyifli resimler aldım" dedi. 


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