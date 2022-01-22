Kartal beyaza büründü
"KARDA İLK İZLERİ GÖRMEK BAŞKA BİR KEYİF"
Yürüyüş yaparak karın keyfini çıkarmak isteyen Özden Kara, "Normalde her gün yürürüm. Bugün çok daha keyifli. Yakacık’ta oturuyorum. Dağların tepesinden yürüyerek geldim. Karda ilk izleri görmek bambaşka bir keyif. Sana ait ve patilere ait olduğunu görmek. Çok keyifli resimler aldım" dedi.
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