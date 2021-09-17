Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş bir araya geldi

ANKA
17 Eylül 2021 Cuma, 22:13
<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un oğlu İlteriş Ergun ile Almaş Bakiyev'in düğün törenine katıldı.</p>

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un oğlu İlteriş Ergun ile Almaş Bakiyev'in düğün törenine katıldı.

<p>Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldı.&nbsp;</p>

Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ABB Başkanı Mansur Yavaş katıldı. 

<p>Düğün töreninde dünya evine giren Almaş ve İlteriş çiftinin nikah şahitliğini CHP Lideri Kılıçdaroğlu yaptı.</p>

Düğün töreninde dünya evine giren Almaş ve İlteriş çiftinin nikah şahitliğini CHP Lideri Kılıçdaroğlu yaptı.

<p>Kılıçdaroğlu, Bakiyev ile Ergun ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.</p>

Kılıçdaroğlu, Bakiyev ile Ergun ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

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