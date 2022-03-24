Ketojenik beslenme nedir, faydaları neler, zararları var mı?

Ketojenik beslenme, uzun süredir sağlıklı beslenme tutkunlarının gündeminde bulunuyor. Bu özel beslenme biçimi, vücuda karbonhidrat alınımını minimuma indirerek vücudu ketoz adı verilen bir duruma getiriyor. Böylece metabolizma ve yağ yakımı hızlanıyor. Bu hız pek çok hastalığın tedavisini olumlu etkiliyor, kilo kaybını destekliyor. Ancak uzun vaadeli uygulanan ketojenik diyetin zararları da bulunuyor.

Yüksek oranda yağ ve protein tüketilmesi gereken bu beslenme biçiminde vücuda alınan her bir besine ayrıca dikkat edilmesi gerekiyor. Bu özel beslenme biçiminde vazgeçilmemesi gereken besinler listesi olduğu gibi ketojenik diyette asla tüketilmemesi gereken gıdalar da mevcut.

Şeker dengeleyici özelliği olduğu söylenen bu diyet için uzmanlar uyarıyor: Kesinlikle bir uzman eşliğinde ve belirli bir süre uygulanmalı.

İşte her gün kulağımıza çalınan ketojenik diyetin tüm yönleri...