Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

Kış aylarında hasta olmamak için en çok dikkat edilmesi gereken şey sağlıkı beslenmek. Kışın salgın hastalıklardan kendimizi koruyabilmek için tüketilmesi gereken en önemli yiyecekler vitamin ve mineraller açısından besleyici olanlar.

Bağışıklık sistemi, vücuda giren her maddeyi izleyerek, zararlı olan madde vücuda alındığında anında savunma mekanizması oluşturup kişinin hastalıklardan korunmasını sağlıyor. Bu nedenle uzmanlar bağışıklık sistemini destekleyecek besinler tüketmenin önemi konusunda uyarıyor.