Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda
Kış aylarında hasta olmamak için en çok dikkat edilmesi gereken şey sağlıkı beslenmek. Kışın salgın hastalıklardan kendimizi koruyabilmek için tüketilmesi gereken en önemli yiyecekler vitamin ve mineraller açısından besleyici olanlar.
Bağışıklık sistemi, vücuda giren her maddeyi izleyerek, zararlı olan madde vücuda alındığında anında savunma mekanizması oluşturup kişinin hastalıklardan korunmasını sağlıyor. Bu nedenle uzmanlar bağışıklık sistemini destekleyecek besinler tüketmenin önemi konusunda uyarıyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK
Havaların soğumasıyla birlikte artan hastalık tehdidine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Bunun için:
· Bol su tüketilmeli
· İşlenmiş gıdalardan uzak durmalı
· Çiğ sebze ve meyve tüketmeli
· Uyku düzenine dikkat edilmeli
· Turuncu renkli sebze ve meyveler öğünlere eklemeli.
· Probiyotik içeren besinlerden tüketilmeli (Kefir, yoğurt, ayran)
· Lif içeriği yüksek besinler tercih edilmeli.
KIRMIZI BİBER
Yüksek miktarda C vitamini içermektedir. C vitamini denildiğinde akla ilk gelen besin portakal ve limon olmasına rağmen en yüksek C vitamini içeriğine sahip besin kırmızı biberdir. C vitaminin enfeksiyon hastalıklarını azaltmada büyük bir rolü vardır.
C vitamini, zararlı radikallerin ve oksidanların etkileşime girerek ve onlarla savaşan önemli bir antioksidandır. C vitamini antimikrobiyal ve doğal öldürücü hücre işlevleri gibi bağışıklık sistemi aktivitelerinde artış sağlayarak enfeksiyonlara karşı savaşta da önemli bir rol oynuyor.
SARIMSAK
Kükürt içeren aminoasitler veve antioksidan olan sülfihidril sarımsakta bol miktarda bulunmaktadır. Bu bileşenler vücut bağışıklık sistemininin güçlenmesinde büyük rol oynuyor. Reflü hastaları ve sık sık tansiyon düşüklüğü problemi yaşayan bireylerin sarımsak tüketimine dikkat etmesi gerektiği söyleniyor.
BROKOLİ
Yeşil yapraklı sebzelerin antioksidan içeriği incelendiğinde ilk sıralarda brokoli yerini alıyor. İçerdiği kükürtlü bileşik olan glukozinolat bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili.
Brokolinin doğranmasıyla kükürtlü bileşenin parçalanması sonucunda açığa çıkan sulforofan maddesinin, bağışıklık sistemi enzimlerini harekete geçirerek hastalıkları önlemede rol alıyor.
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