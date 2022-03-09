Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2022 Çarşamba, 17:37
Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

Kış aylarında hasta olmamak için en çok dikkat edilmesi gereken şey sağlıkı beslenmek. Kışın salgın hastalıklardan kendimizi koruyabilmek için tüketilmesi gereken en önemli yiyecekler vitamin ve mineraller açısından besleyici olanlar.

Bağışıklık sistemi, vücuda giren her maddeyi izleyerek, zararlı olan madde vücuda alındığında anında savunma mekanizması oluşturup kişinin hastalıklardan korunmasını sağlıyor. Bu nedenle uzmanlar bağışıklık sistemini destekleyecek besinler tüketmenin önemi konusunda uyarıyor.

Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK

Havaların soğumasıyla birlikte artan hastalık tehdidine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekiyor. Bunun için:

·         Bol su tüketilmeli

·         İşlenmiş gıdalardan uzak durmalı  

·         Çiğ sebze ve meyve tüketmeli

·         Uyku düzenine dikkat edilmeli  

·         Turuncu renkli sebze ve meyveler öğünlere eklemeli.

·         Probiyotik içeren besinlerden tüketilmeli (Kefir, yoğurt, ayran)

·         Lif içeriği yüksek besinler tercih edilmeli.

Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

KIŞIN SOFRANIZDAN EKSİK ETMEMENİZ GEREKEN 7 ÖNEMLİ BESİN 

Bağışıklık sistemi üzerine oldukça fazla etkisi olan başlıca vitaminler; A vitamini , B6 vitamini, B9 vitamini, C vitamini, D3 vitamini Ve E vitamini vitaminleri olarak biliniyor.

Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

KIRMIZI BİBER 

Yüksek miktarda C vitamini içermektedir. C vitamini denildiğinde akla ilk gelen besin portakal ve limon olmasına rağmen en yüksek C vitamini içeriğine sahip besin kırmızı biberdir. C vitaminin enfeksiyon hastalıklarını azaltmada büyük bir rolü vardır.

C vitamini, zararlı radikallerin ve oksidanların etkileşime girerek ve onlarla savaşan önemli bir antioksidandır. C vitamini antimikrobiyal ve doğal öldürücü hücre işlevleri gibi bağışıklık sistemi aktivitelerinde artış sağlayarak enfeksiyonlara karşı savaşta da önemli bir rol oynuyor.

Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

SARIMSAK

Kükürt içeren aminoasitler veve antioksidan olan sülfihidril sarımsakta bol miktarda bulunmaktadır. Bu bileşenler vücut bağışıklık sistemininin güçlenmesinde büyük rol oynuyor. Reflü hastaları ve sık sık tansiyon düşüklüğü problemi yaşayan bireylerin sarımsak tüketimine dikkat etmesi gerektiği söyleniyor.

Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

HAVUÇ

Yüksek miktarda A vitamini içeriyor. A vitamini akyuvarlar ve antikorların güçlenmesini sağlıyor. Bu etkisi yüzünden vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için kış aylarında sofralardan eksik edilmemesi gerektiği biliniyor.

Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

KIRMIZI ET

İçerdiği B6 vitamini "hemoglobinin" yapımında görevli, bu etkisi sebebiyle bağışıklık sistemini doğrudan etkiliyor.

Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

BROKOLİ

Yeşil yapraklı sebzelerin antioksidan içeriği incelendiğinde ilk sıralarda brokoli yerini alıyor. İçerdiği kükürtlü bileşik olan glukozinolat bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili.

Brokolinin doğranmasıyla kükürtlü bileşenin parçalanması sonucunda açığa çıkan sulforofan maddesinin, bağışıklık sistemi enzimlerini harekete geçirerek hastalıkları önlemede rol alıyor.

Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

YUMURTA

Yumurtanın sarısı A ve D vitaminleri yönünden zengin. D vitamini kemik ve kas gelişimi, Ca ve P emilimi, iltihaplı hastalıklarla mücadele ve özellikle bağışıklık sistemini desteklemek için oldukça önemli görevi bulunuyor.

Kışın sofralardan eksik edilmemesi gereken 7 gıda

KIRMIZI PANCAR

Polifenoller, karotenoidler, flavonoidler, vitaminler, mineraller, bakımından zengindir. Antimikrobiyal, antiviral  ve antienflamatuar etkileri var. Betalinin içeriğinin yüksek olmasından kaynaklı Polonya’da en güçlü antioksidan özelliklere sahip ilk on sebze arasında yerini alıyor.

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