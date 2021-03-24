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Daha önce Antalya’da bazı duvar resimleri ve pano çalışmaları yaptım. Fethiye’den sonra İzmir ve İstanbul’da da çeşitli çalışmalarım olacak. Fethiye’ye ilk defa geldim ve çok beğendim. Fethiye zaten doğal güzellikleri ile ismini duyduğum bir şehirdi. İnanların bana yaklaşımları da son derece sıcak oldu. Bu güzel şehrin duvarlarına sanatımla güzellik katacağım için heyecanlı ve mutluyum. Beni bu konuda destekleyen Fethiye Belediyesine çok teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKİYE’YE MİNNETTARIM

Kolombiyalı sanatçı Federico Gomez Maya kendisi hakkında ise; “yaklaşık 15 senedir güzel sanatlar ile uğraşıyorum. Kolombiya’da okudum, güzel sanatlar bölümü mezunuyum. Pandemi dönemini Türkiye’de geçiriyorum. Bu zor zamanlarda bana sahip çıktığı, sanatıma ve çalışmalarıma destek verdiği için Türkiye’ye minnettarım. Eskişehir Belediyesinden sonra beni desteklediği için Fethiye Belediyesine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

Federico Gomez Maya birkaç gün daha Fethiye’de çalışmalarına devam edeceğini belirterek, sanatını turistik tesislerin duvarlarına da yansıtmak istediğini söyledi.