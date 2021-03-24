Tunç Soyer'e Avrupa Konseyi'nde yeni görev

24 Mart 2021 Çarşamba, 09:39

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, küresel salgın nedeniyle çevrim içi düzenlenen 40. oturumunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bölgesel Yönetimler Meclisi Başkan Yardımcısı seçildi. Tunç Soyer böylelikle Kongre’nin, yerel yönetimlerin stratejileri ve uygulamaları ile ilgili önerilerini hazırlayan en yetkin organı Yönetim Kurulu’na da girmeye hak kazanarak, Türkiye’den Yönetim Kurulu’nda yer alan tek üye oldu. Kongre, Bölgesel Yönetimler Meclisi, Yerel Yönetimler Meclisi ve bu meclislerin çatını oluşturup icra kararlarının alındığı Yönetim Kurulu’ndan oluşuyor.

Seçimin hemen öncesinde bir konuşma yapan Tunç Soyer sözlerine son on sekiz ayda İzmir’in orman yangını, pandemi, deprem, tsunami, kuraklık ve sel felaketiyle karşı karşıya geldiğini hatırlatarak başladı ve şöyle devam etti: “Dirençli bir şehir olmanın iki mucizevi sırrı olduğunu öğrendik. İlki kapsayıcı birliktelik ve demokratik dayanışma. İkinci sır ise yaşam hakkını en önemli öncelik olarak koymak. Yaşam hakkını güvence altına almadan diğer haklardan yararlanmak mümkün değil. Ancak küresel ısınma ve biyolojik çeşitlilik kaybının yanı sıra Covid-19 hayatımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Etkileri en yoksul ve en savunmasızları daha çok vuruyor. Avrupa'da bu sınır tanımayan tehditlere karşı mücadele etmek için belediyeler arası daha nitelikli işbirliği oluşturmalıyız. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri rehberliğinde birlikte hareket etmemiz ve harekete geç ;memiz gerekiyor.”

“İZMİR'DEKİ DEMOKRATİK DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİRDİK”

Soyer, İzmir’de peş peşe yaşanan krizlerin başka bir yönetim biçimi gereksinimi yarattığını dile getirerek, “Bu nedenle belediye operasyonlarını ve hizmetlerini yürütmenin olağan yöntemini iyileştirmeye karar verdik. Yerel politikaların demokratik ve kapsayıcı etkinliğini artırmak için kurumsal bir yeniden tasarım gerçekleştirdik. Daha demokratik ve etkili yönde yeni bir yönetmelik çıkardık ve ‘Kriz Belediyeciliği’ne geçtik. Kriz Belediyeciliği’nde, belediye operasyonlarında daha kapsayıcı karar alma, yürütme ve danışma organları kurduk, böylece İzmir’deki demokratik dayanışmayı güçlendirdik” dedi.

“ŞHİRLER ARASI DAYANIŞMAYI ARTIRMALIYIZ"

Kongre’nin de benzer bir demokratik, kapsayıcı yaklaşımla şehirlerin dayanıklılığına ve refahına daha etkili bir katkı yapılabileceğine inandığını dile getiren Soyer şunları söyledi: “İlk olarak daha etkili işbirliği için kurumsal yeniliğe ihtiyacımız var. İkinci olarak politika oluşturma ve uygulamada vatandaşın katkısını teşvik etmeliyiz. Üçüncü olarak şehirlerimiz arasındaki dayanışmayı artırmalıyız. Avrupa'yı ve şehirlerimizi gelecekteki krizlere karşı dirençli hale ancak birlikte getirebiliriz. Bugün birbirimize çok bağımlı olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Yerel politikalarımızı karşılıklı bağımlılığımız üzerine inşa etmeliyiz ve şehrimizi dayanışma içinde daha demokratik, birlik içinde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil politikalarla daha adil hale getirmeliyiz. Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcısı ve Kongre Yönetim Kurulu Üyesi olarak bu yönde ça lışmak istiyorum.”

Kimler seçildi?

Kongreye Hollandalı Leendert Verbeek başkan olarak seçildi. Bölgesel Yönetimler Meclisi Başkanı olarak Avusturya Vorarlberg Bölgesel Parlamentosu Başkanı Harald Sonderegger, başkan yardımcıları olarak ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Rusya Federasyonu’ndan Leningrad Bölgesi Valisi Alexander Drozdenko, Norveç Yerel ve Bölgesel Yönetimler Birliği Başkan Vekili Gunn Marit Helgesen, Sırbistan’dan Voyvodina Meclisi Başkan Yardımcısı Aleksandra Maletic, İtalya’dan Emilia-Romagna Bölgesel Meclis Üyesi Lia Montalti ve Estonya’dan Tallinn Belediye Başkan Yardımcısı Andrei Novikov seçildi.

Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı Almanya’dan Sindelfingen Belediye Başkanı Bernd Vöhringer, başkan yardımcıları ise Fransa’dan Saint-Gérand-le-Puy Belediye Başkanı Xavier Cadoret, Lüksemburg’dan Strassen Belediye Meclisi Üyesi Martine Dieschburg-Nickels, Hırvatistan’dan Pleternica Belediye Başkanı Antonija Jozic, Yunanistan’dan Mykonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas, Gürcistan’dan Mtsheta Belediye Meclisi Üyesi Sevdia Ugrekhelidze, Birleşik Krallık’tan Salford Şehir Meclisi Üyesi John Warmisham ve Ermenistan Belediyeler Birliği Başkanı Emin Yeritsyan oldu.