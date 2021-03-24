İzmir'deki Su Zirvesi'nin sonuçları eylem planına dönüşecek

24 Mart 2021 Çarşamba, 09:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”, 22 Mart Dünya Su Günü’nde Fuar İzmir’de başladı. Zirvenin ilk gününde Türkiye’nin su gündemine yönelik ulusal ve uluslararası teknik sunumlar yapıldı. CHP’li 11 büyükşehir, 11 il belediyesinin başkanları, iklim krizinin ağır sonuçlarını dikkate alarak su yönetiminde beş ilkesel değişiklik ve on somut adım öneren bir manifesto açıkladı. Manifestoyu, zirvenin ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer okudu. Etkinliğin ikinci gününde ise 17 farklı konu başlığı ile CHP’li 11 büyükşehir, 11 il belediyesinin su ile ilgili uzmanları, bilim insanları, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, sektörel su kullanıcıları, su endüstrisinde yer alan kurumlar ve çevre örgütleri yuvarlak masa toplantılarında buluştu.

17 KONUDA 43 YUVARLAK MASA

17 farklı konu başlığı ile 43 masada gerçekleşen toplantılardan çıkan sonuçlar, Türkiye’de su yönetiminin yol haritasını belirleyecek. İki oturum şeklinde yapılan yuvarlak masa toplantıları, Türkiye’de ilk defa bu kadar geniş bir katılımla su ilgili sorunların tartışıldığı ve çözüm üretileceği bir platform olma özelliği taşıyor. “Suyun Tarımda Etkin Kullanımı ve Tarımsal Su Yönetimi”, “Endüstride Su Verimliliği ve Endüstriyel Su Yönetimi”, “İçme Suyu Sistemlerinde Su Kayıpları ve Su Kullanım Verimliliği”, “Kullanılmış Suların Yeniden Kullanımı”, “Su Odaklı Planlama, Yeşil Atyapı, Yağmur Hasadı”, “Yenilikçi Arıtma Teknolojileri”, “Yerel Yönetimler ve Su Mevzuatı, Su Yönetiminde Halkın Katılımı”, “Su Havzalarının Korunması ve İzleme”, “Su, Yaşam ve Doğa için Ekosistemler”, “Yerel Yönetimler ve Su Merkezli Kuramsal Yapılanmalar”, “Nehir Havzaları Yönetim Planları ve Yerel Yönetimler”, “Kentsel Taşkınlar ve Taşkın Yönetim Planları”, “İçme, Kullanma ve Endüstriyel Su Hizmetlerinde Ödeyebilirlik Analizleri ve Fiyatlandırma”, “Yer Altı Sularının İçme Sularında Kullanımı ve Yönetimi”, “Yer Üstü Sularının İçme Sularında Kullanımı ve Yönetimi”, “Su Kaynaklarını Enerji Kullanımında Verimlilik ve Yenilenebilir Enerji”, ile “Su Kaynaklarına İlişkin Projeler” yuvarlak masa toplantılarında gündeme geldi.

"ORTAK AKILLA ÇALIŞIYORUZ"

Su konusu ile ilgili verimli çalışmalar yaptıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Alim Murathan, şunları aktardı:

“Dünkü manifesto ile Türkiye'de su yönetimindeki ve politikalarındaki eksikliklerden dolayı, su kaynaklarıyla ilgili kuraklık, iklim değişikliklerinde yaşanan taşkınlar gibi büyük zorluklarla karşı karşıya olunduğunu, bütün bunların aslında temelinde Türkiye'de uygulanan su politikalarının yanlış olduğunu, yönetimde eksik olduğunu, bu zorlukların üstesinden gelmek için başka bir su yönetimi mümkün olduğunu dün başkanlarımız Türkiye kamuoyuna aktardı. Uygulama adımlarını da ifade ettiler. Burada Büyükşehir Belediyemizin suyla ilgili uzmanları var, toplumun çok farklı kesimleri var. Doğrudan su kullanıcı tüm paydaşların birlikte ortak aklı var. Biz, başka bir su yönetimi mümkün derken, aslında bunu ifade etmek istiyoruz. Türkiye'de suyun yaklaşık olarak yüzde 77'sini kullanan tarım kesiminin örgütleri, başkanları, çiftçiler, doğrudan suyu Türkiye'de en çok kullanan sanayiciler, organize sanayi bölgelerinin temsilcileri, doğa ve çevre örgütleri, meslek örgütlerimiz var, hepsi burada. Bu ortak akılla, farklı bakış açılarıyla, önümüzdeki dönem başkanlarımızın bize çizdiği politik çerçeve içinde hangi uygulama adımlarının Türkiye'de atılması gerektiğini bu masalarda tartışıyoruz. Ortaya çıkan sonuçlar, uygulama adımları bir eylem planına dönüşecek. Türkiye kamuoyuyla, bize bir rehber kitap olacak şekilde, hem 11 büyükşehir belediyemiz kendi uygulamalarında bunları kullanacak hem de bundan yararlanmak isteyen Türkiye'de suyla ilgili idareciler, uzmanlar, kurumlara rehber olmasını istiyoruz."