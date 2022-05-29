Korkusuz Korkak filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Korkusuz Korkak, 1979 yapımı komedi türündeki Türk filmi, başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Natuk Baytan yaptı. İzleyeni kahkahaya boğan hüzünle karışık tatlı bir hikaye anlatan Korkusuz Korkak, asla eskimeyen Türk Sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir başyapıt. Korkusuz Korkak filmi konusu nedir? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kimler?
İşte Korkusuz Korkak filmi hakkında tüm ayrıntılar...
KORKUSUZ KORKAK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir şirkette masa başı bir işte çalışan ve fakir bir adam olan Mülayim, kirasını bile ödeyememektedir. İş arkadaşları tarafından ezilen ve ev sahibi tarafından evden atılmakla karşı karşıya kalan Mülayim tam bu dönemde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Doktor 6 ay sonra öleceğini, son günlerini dilediği gibi yaşamasını tavsiye eder.
Birden değişen Mülayim iş arkadaşları ve patronu tarafından ezilmek bir yana, kendisi patron gibi davranmaya başlar. Mahalleye bırakılmış bir bomba ile oyuncak gibi oynayıp, patlattığı için bombacı Mülayim lakabı takılır. Ancak bu arada aldığı son piyango biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrenir. Altı ay ömrü kaldığını düşünerek, tüm parasıyla bir umumi tuvalet yaptırır. Bu arada mafya babası Ayı Abbas ile Mülayim arasında mücadele başlayacaktır.
Ölmek için 6 ay beklemeye sabredemeyen Mülayim, Sansar Selim aracılığıyla kendisini öldürmek üzere Gaddar Kerim'i tutar. Kerim, Abbas'ın adamlarını bertaraf eder. Bu arada aslında gayet sağlıklı olduğunu, doktorun bir hata yaptığını öğrenen Mülayim artık eskisi gibi korkusuz değildir. Hemşire Sevil, Mülayim'e yardımcı olur ama Mülayim korkusunu engelleyemez. Etrafındaki herkesi, kendi tuttuğu ve kimliğini bilmediği kiralık katil sanmaktadır. En sonunda Gaddar Kerim ve Ayı Abbas tarafından sıkıştırılan Mülayim tuhaf bir şekilde her ikisinin elinden de kurtulacaktır.
OYUNCU KADROSU
* Kemal Sunal- Mülayim Sert
* Turgut Özatay - Ayı Abbas
* Ayşin Atav - Hemşire Sevil
* Nejat Gürçen - Patron
* Zafer Önen - Müdür
* Hikmet Taşdemir - Gaddar Kerim
* Rıza Pekkutsal - Memur
* Belkıs Dilligil - Melek
* Hakkı Kıvanç - Hakkı
*Aynur Akkum - Esin
*Renan Fosforoğlu - Doktor Celal Bey
*Muhteşem Durukan - Sansar Selim
*Zeki Alpan - Nuri Amca
*Muzaffer Nebioğlu - Mehtap
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