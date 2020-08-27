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Buenos Aires'te maskeli bir kadın yürüyor

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Güney Amerika ülkesi Arjantin, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en katı sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ülkeler arasında yer alıyor. Alınan önlemler vaka sayısını ve can kaybı oranını kontrol altına almış gibi görünse de, bir dizi sosyal, ekonomik ve psikolojik sıkıntıyı da beraberinde getiriyor.

Arjantin, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada en katı sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ülkeler arasında yer alıyor. Alınan önlemler vaka sayısını ve can kaybı oranını kontrol altına almış gibi görünse de, bir dizi sosyal, ekonomik ve psikolojik sıkıntıyı da beraberinde getiriyor.

Ülkede bu hafta itibarıyla vaka sayısı 350 bini geçti. Arjantin, en fazla vaka sayısının olduğu ilk 15 ülke arasında yer alıyor.

Toplam can kaybı ise 7 bin 300 civarında. Bu anlamda Arjantin; Brezilya, Şili, Kolombiya gibi komşuları ve birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi durumda.

Mart ayında yürürlüğe sokulan sokağa çıkma kısıtlamaları, en katı şekilde ülke nüfusunun yüzde 40'ının yaşadığı başkent Buenos Aires bölgesinde uygulanıyor.