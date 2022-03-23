Kötü haber bağımlılığı (doomscrolling) nedir, nasıl kurtulunur? İşte dijital riskleri

Geçmişten bugüne habere ulaşma biçimimiz değişti. Bu değişim beraberinde çok dikkat edilmesi gereken bir bağımlılık biçimi olan "kötü haber bağımlılığı"nı (doomscrolling) yarattı.

Günde bir kere gazeteden haber alınan ve belirli saatlerde radyo dinlenen günlerin aksine artık internet sayesinde gündemin muhteşem bir hızla sürekli değişimini takip edebiliyoruz. Ancak bu hız ve değişim bazı kötü haberlerin dolaşıma girmesini, haddinden daha fazla büyümesini ve kitlelerin gündemi olmasını da beraberinde getirdi.

Dünyada ve yerelde kötü olayların artması ise bu akışı besliyor. COVİD salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi dünyanın olumsuz ve yıkıcı gelişmeleri ise bu eğilimin ivme kazanarak artmasına sebep oluyor. Çünkü haberleri sürekli olarak takip etmek kişide olayların kontrol altında olduğu hissinin oluşmasına katkı sağlıyor.

Günümüzde artık sürekli olarak arama motorlarında kötü haberleri arayabiliyor ve tüketebiliyoruz. Bunun sonucunda modern çağ yeni bir bağımlılık biçimi kazandı.

Peki modern çağın bu yeni bağımlılık biçiminden kurtulmak için ne yapılmalı? İşte detaylar...



