Türkiye ramazan ayını girerken ekonomik kriz de etkisini her geçen yıl artırıyor.
Her yıl ramazan ayı yaklaşırken farklı markalar tarafından piyasaya sürülen erzak kolileri bu yıl da marketlerde ve alışveriş sitelerinde yerini almaya başladı. AKP iktidarı dönemindeki ekonomik krizin boyutu ramazan kolilerinde de görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün enflasyon verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1.08 yıllık yüzde 16.19 arttı. Yurttaşlar, marketlerdeki pahalılığın açıklanan verilerden daha yüksek olduğunu belirtirken, Cumhuriyet bu kez de yıllara göre ramazan kolilerindeki fiyat farkını araştırdı.
Halkın alım gücü düşerken farklı boyutlardaki erzak kolilerinin de fiyatları yükseldi.
Aynı markanın geçmiş yıllardaki ramazan paketlerinin fiyatlarına bakıldığında bu yükseliş gözler önüne serildi.
11 YILDA 50 LİRA ARTTI
Ramazan kolileri “klasik”, “süper”, “lüks” ve “mega” olmak üzere 4 farklı kategoride sunuluyor. “Klasik” olarak adlandırılan paketler daha az içerikle daha ucuza satılırken, mega paketler çok daha fazla ürün içererek yüksek fiyata satılıyor.
2010 yılında bir çekirdek ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan klasik ramazan kolisi 19,90 liraya satışa sunulmuştu. Aynı markanın 2021 yılında hazırladığı klasik ramazan kolisinin fiyatı ise 69,90 lira. Geçen yıl, 49,90 liraya satılan paketin 2017 yılındaki satış fiyatı ise 29,90 liraydı.
Halk, 2021’de 69,90 lira vererek aldığı 15 ürün içeren klasik erzak kolisinin 2015 yılında neredeyse iki katı ürün içeren mega paketini sadece 59 liraya alabiliyordu.amazan ayı yaklaşırken farklı markalar tarafından piyasaya sürülen erzak kolileri bu yıl da marketlerde ve alışveriş sitelerinde yerini almaya başladı. AKP iktidarı dönemindeki ekonomik krizin boyutu ramazan kolilerinde de görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün enflasyon verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1.08 yıllık yüzde 16.19 arttı. Yurttaşlar, marketlerdeki pahalılığın açıklanan verilerden daha yüksek olduğunu belirtirken, Cumhuriyet bu kez de yıllara göre ramazan kolilerindeki fiyat farkını araştırdı.
Halkın alım gücü düşerken farklı boyutlardaki erzak kolilerinin de fiyatları yükseldi.
Aynı markanın geçmiş yıllardaki ramazan paketlerinin fiyatlarına bakıldığında bu yükseliş gözler önüne serildi.
11 YILDA 50 LİRA ARTTI
Ramazan kolileri “klasik”, “süper”, “lüks” ve “mega” olmak üzere 4 farklı kategoride sunuluyor. “Klasik” olarak adlandırılan paketler daha az içerikle daha ucuza satılırken, mega paketler çok daha fazla ürün içererek yüksek fiyata satılıyor.
2010 yılında bir çekirdek ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan klasik ramazan kolisi 19,90 liraya satışa sunulmuştu. Aynı markanın 2021 yılında hazırladığı klasik ramazan kolisinin fiyatı ise 69,90 lira. Geçen yıl, 49,90 liraya satılan paketin 2017 yılındaki satış fiyatı ise 29,90 liraydı.
Halk, 2021’de 69,90 lira vererek aldığı 15 ürün içeren klasik erzak kolisinin 2015 yılında neredeyse iki katı ürün içeren mega paketini sadece 59 liraya alabiliyordu.
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