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11 YILDA 50 LİRA ARTTI

Ramazan kolileri “klasik”, “süper”, “lüks” ve “mega” olmak üzere 4 farklı kategoride sunuluyor. “Klasik” olarak adlandırılan paketler daha az içerikle daha ucuza satılırken, mega paketler çok daha fazla ürün içererek yüksek fiyata satılıyor.

2010 yılında bir çekirdek ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan klasik ramazan kolisi 19,90 liraya satışa sunulmuştu. Aynı markanın 2021 yılında hazırladığı klasik ramazan kolisinin fiyatı ise 69,90 lira. Geçen yıl, 49,90 liraya satılan paketin 2017 yılındaki satış fiyatı ise 29,90 liraydı.