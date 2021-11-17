Küçükçekmece’de 20 yaşındaki Ekici annesini ve babasını öldürüp yaşamına son verdi

DHA
17 Kasım 2021 Çarşamba, 14:39
<p>İstanbul Küçükçekmece'de anne ve babasını mutfakta silahla vurarak öldüren kişi yaşamına son verdi.</p>

İstanbul Küçükçekmece'de anne ve babasını mutfakta silahla vurarak öldüren kişi yaşamına son verdi.

<p>Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü.&nbsp;</p>

Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. 

<p>Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek yaşamına son verdi.</p>

Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek yaşamına son verdi.

<p>Ekici'nin yaşamına son vermeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.</p>

Ekici'nin yaşamına son vermeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

<p>Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.</p><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85m6sw?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x85m6sw?autoplay=1" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div>

Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.


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