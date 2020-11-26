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BAYKUŞLARIN GÖNÜLLÜ KORUYUCULUĞUNU YAPIYOR

Evinin önünde ağaçtaki baykuşları besleyen ve onlara "fındıklarım" diye hitap eden Ayşe Kara (70), şu ifadeleri kullandı:

"Burada her gün onlara yem ve su veriyorum. Torunlarım onları kovalıyor. Ben de onları uyarıyorum ve yapmayın diyerek günah olduğunu söylüyorum. Burada dalda yuva yaptılar ve duruyorlar. Bize hiçbir zararları yok. Ben bunların köyde gönüllü koruyuculuğunu yapıyorum. Bunların kulakları ve gözleri çok güzel, Allah'ım çok güzel yaratmış. Bu kuşlar sürekli bana bakar, benim küçük torunum elini çırpınca, hemen uçarlar ve bir müddet sonra geri gelirler. Bunlar benim en büyük misafirlerim."