Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan adam dünya basınında: 'Evet, kendisini'
Kayıp Beyhan Mutlu, isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu.
Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına dönmüştü.
Kendisini arayan ekiple farkında olmadan kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın gündemine oturdu.
İşte dünya basınından Beyhan Mutlu...
DÜNYA GÜNDEMİNDE
Metro: Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı
Geçtiğimiz yıl boyunca birçok insan değişim ve kriz ortasında bir yön değişikliğine ihtiyaç duyduklarına karar verdi.
Bazıları, "kendilerini bulmayı" seçtiklerini söyleyebilir.
Ancak bir adam bu hafta bu fikri biraz fazla ciddiye aldı ve Türkiye'de kayıp bir kişiyi bulmak için bir arama ekibine katıldı… evet, kendisini.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sabah 9 - akşam 5 mesaisi tarih oluyor
- Benzine yüksek zam!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Son anket: Yüzde 66,8'in korkusu aynı!
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- Boğulan kişinin üzerinden ikramiye vurmuş bilet çıktı
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
- Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu