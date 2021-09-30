Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan adam dünya basınında: 'Evet, kendisini'

DÜNYA GÜNDEMİNDE

Metro: Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı

Geçtiğimiz yıl boyunca birçok insan değişim ve kriz ortasında bir yön değişikliğine ihtiyaç duyduklarına karar verdi.

Bazıları, "kendilerini bulmayı" seçtiklerini söyleyebilir.

Ancak bir adam bu hafta bu fikri biraz fazla ciddiye aldı ve Türkiye'de kayıp bir kişiyi bulmak için bir arama ekibine katıldı… evet, kendisini.