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Messi’nin imza töreninde, konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, şunları söylemişti:
“Mbappe’nin ayrılmak için hiçbir sebebi yok. Bizim oyuncumuz ve burada kalacak.” “Rekabetçi bir takım istediğini söylemişti ve bundan daha rekabetçi bir takım da bulamaz.”
“Umarım Messi, dünyanın en iyilerinden oluşan takım arkadaşlarıyla birçok kupa alabilir.”
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