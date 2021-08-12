<p>Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni adresi Paris Saint Germain oldu.</p>
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Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni adresi Paris Saint Germain oldu.

<p>Fransız basınında çıkan haberlere göre Mbappe, bu transferin ardından çarpıcı bir karar verdi.&nbsp;</p>
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Fransız basınında çıkan haberlere göre Mbappe, bu transferin ardından çarpıcı bir karar verdi. 

<p>Fransız gazeteci Thibaud Vezirian’ın haberine göre Kylian Mbappe, Messi transferiyle birlikte takımdan ayrılmaya karar verdi.</p><p>Yeni sözleşmeye imza atmak istemeyen genç oyuncu; ya bu transfer döneminde bonservisiyle, ya da önümüzdeki sene bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer olmak istiyor.</p>
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Fransız gazeteci Thibaud Vezirian’ın haberine göre Kylian Mbappe, Messi transferiyle birlikte takımdan ayrılmaya karar verdi.

Yeni sözleşmeye imza atmak istemeyen genç oyuncu; ya bu transfer döneminde bonservisiyle, ya da önümüzdeki sene bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer olmak istiyor.

<p>Ayrıca haberde, Mbappe’nin birkaç hafta önce Messi ile birlikte oynamak istemediği konusunda kulübü uyardığına da yer verildi.</p><p>Genç yıldız, önceki açıklamalarında idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu da dile getirmişti.</p>
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Ayrıca haberde, Mbappe’nin birkaç hafta önce Messi ile birlikte oynamak istemediği konusunda kulübü uyardığına da yer verildi.

Genç yıldız, önceki açıklamalarında idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu da dile getirmişti.

<p>Messi’nin imza töreninde, konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, şunları söylemişti:</p><p>“Mbappe’nin ayrılmak için hiçbir sebebi yok. Bizim oyuncumuz ve burada kalacak.” “Rekabetçi bir takım istediğini söylemişti ve bundan daha rekabetçi bir takım da bulamaz.”</p><p>“Umarım Messi, dünyanın en iyilerinden oluşan takım arkadaşlarıyla birçok kupa alabilir.”</p>
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Messi’nin imza töreninde, konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, şunları söylemişti:

“Mbappe’nin ayrılmak için hiçbir sebebi yok. Bizim oyuncumuz ve burada kalacak.” “Rekabetçi bir takım istediğini söylemişti ve bundan daha rekabetçi bir takım da bulamaz.”

“Umarım Messi, dünyanın en iyilerinden oluşan takım arkadaşlarıyla birçok kupa alabilir.”

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