Kylian Mbappe'den şaşırtan itiraf: 'Aptal dedim'

Mbappe, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan video hakkında "Evet, Neymar'a 'aptal' dedim. Bunlar, futbolda olan şeyler. Onunla bu konuyu konuştum. Bu tip şeyler, kazanmak istediğimiz için oluyor, kırgınlık yok. Daha önce de oldu ve yine olacak." ifadelerini kullandı.