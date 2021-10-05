Kylian Mbappe'den şaşırtan itiraf: 'Aptal dedim'

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 11:37
<p>Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe kariyeri hakkında L'Equipe gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>

Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe kariyeri hakkında L'Equipe gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

<p>Mbappe, Messi transferi hakkında "Messi'nin buraya geleceğini hiç hayal etmemiştim. Posterini astığım birkaç oyuncudan biri. Biraz utangaç olsa da uyum sağlamaya çalışıyor. Geldiğinde Neymar da olağanüstüydü ama Messi başka bir şey. Messi sahada yürürken onun yerine de koşmayı kabul ediyorum."</p>

Mbappe, Messi transferi hakkında "Messi'nin buraya geleceğini hiç hayal etmemiştim. Posterini astığım birkaç oyuncudan biri. Biraz utangaç olsa da uyum sağlamaya çalışıyor. Geldiğinde Neymar da olağanüstüydü ama Messi başka bir şey. Messi sahada yürürken onun yerine de koşmayı kabul ediyorum."

<p>Mbappe, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan video hakkında "Evet, Neymar'a 'aptal' dedim. Bunlar, futbolda olan şeyler. Onunla bu konuyu konuştum. Bu tip şeyler, kazanmak istediğimiz için oluyor, kırgınlık yok. Daha önce de oldu ve yine olacak." ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

Mbappe, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan video hakkında "Evet, Neymar'a 'aptal' dedim. Bunlar, futbolda olan şeyler. Onunla bu konuyu konuştum. Bu tip şeyler, kazanmak istediğimiz için oluyor, kırgınlık yok. Daha önce de oldu ve yine olacak." ifadelerini kullandı. 

<p>Mbappe transferi hakkında ise "Ayrılmama izin vermediklerini düşünerek hiçbir zaman yaramazlık yapmayacağım. Futbolu çok seviyorum ve PSG'ye büyük saygım var." dedi.</p>

Mbappe transferi hakkında ise "Ayrılmama izin vermediklerini düşünerek hiçbir zaman yaramazlık yapmayacağım. Futbolu çok seviyorum ve PSG'ye büyük saygım var." dedi.

<p>Fransız yıldız sözlerini "Yazın PSG'den gitmiş olsaydım, sadece Real Madrid'e giderdim." ifadeleri ile sonlandırdı.&nbsp;</p>

Fransız yıldız sözlerini "Yazın PSG'den gitmiş olsaydım, sadece Real Madrid'e giderdim." ifadeleri ile sonlandırdı. 

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler