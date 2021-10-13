Liverpool taç antrenörü Thomas Gronnemark açıklamalarda bulundu

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 23:20
<p>Serbest vuruş antrenörleri, spor psikologları ve taktik analistleri... Tüm bu yardımcı detayların yanında artık futboldu bir detay daha çok önemli: Taç atışı antrenörleri.<br></p>

Serbest vuruş antrenörleri, spor psikologları ve taktik analistleri... Tüm bu yardımcı detayların yanında artık futboldu bir detay daha çok önemli: Taç atışı antrenörleri.

<p>4 sezondur Liverpool’un taç atışı antrenörlüğünü yapan Danimarkalı Thomas Gronnemark, TRT SPOR sorularını yanıtladı. İşte Gronnemark'ın demeçleri...<br></p>

4 sezondur Liverpool’un taç atışı antrenörlüğünü yapan Danimarkalı Thomas Gronnemark, TRT SPOR sorularını yanıtladı. İşte Gronnemark'ın demeçleri...

<p>Futbol oynadığım yıllarda bir kanat bek oyuncusuydum. Her zaman daha hızlı ve pratik düşünmeye çalışırdım ve bu konunun üzerine epey bir kafa yordum. Atletizm geçmişimden dolayı taç atışlarını uzun kullanma yeteneğim vardı ve bu sayede basit bir pozisyonun ne kadar önemli bir atağa dönüşebileceğine bizzat kendim tanıklık ediyordum.<br></p>

Futbol oynadığım yıllarda bir kanat bek oyuncusuydum. Her zaman daha hızlı ve pratik düşünmeye çalışırdım ve bu konunun üzerine epey bir kafa yordum. Atletizm geçmişimden dolayı taç atışlarını uzun kullanma yeteneğim vardı ve bu sayede basit bir pozisyonun ne kadar önemli bir atağa dönüşebileceğine bizzat kendim tanıklık ediyordum.

<p>Daha sonrasında görsel materyallerin de desteklediği bir taç atışı kursu hazırladım ve kulüplere taç atışlarının önemini anlatmaya karar verdim. Kariyerime Danimarka 1.Lig ekiplerinden Viborg’da başladım, fakat herkesin beni ve bu konuyu gündemine alması, 2018 yılında gerçekleşti.<br></p>

Daha sonrasında görsel materyallerin de desteklediği bir taç atışı kursu hazırladım ve kulüplere taç atışlarının önemini anlatmaya karar verdim. Kariyerime Danimarka 1.Lig ekiplerinden Viborg’da başladım, fakat herkesin beni ve bu konuyu gündemine alması, 2018 yılında gerçekleşti.

<p>Jürgen Klopp, bir gün şahsi telefonundan beni aradı. Kendisi futboldaki teknolojik ve taktiksel dönüşümün farkında olduğunu ve teknik ekibine beni de dahil etmek istediğini söyledi, bu sayede Liverpool ile taç atışları üzerine çalışmaya başladık.<br></p>

Jürgen Klopp, bir gün şahsi telefonundan beni aradı. Kendisi futboldaki teknolojik ve taktiksel dönüşümün farkında olduğunu ve teknik ekibine beni de dahil etmek istediğini söyledi, bu sayede Liverpool ile taç atışları üzerine çalışmaya başladık.

<p>Göreve geldiği günden itibaren istatistiksel olarak Liverpool’un gücüne güç katan Gronnemark, verimsiz taç atışlarının bir maçta ortalama 15 dakikayı kaybettirdiğini de ekledi.<br></p>

Göreve geldiği günden itibaren istatistiksel olarak Liverpool’un gücüne güç katan Gronnemark, verimsiz taç atışlarının bir maçta ortalama 15 dakikayı kaybettirdiğini de ekledi.

<p>2018/2019 sezonu öncesinde Liverpool’un rakip takım baskısı altındayken taç atışlarından kurtulma oranı %45 iken, antrenmanlar sonucunda bu oran yüzde %68’e yükseldi ve oyunu başlattıktan hemen sonra toplamda 13 gol buldular.<br></p>

2018/2019 sezonu öncesinde Liverpool’un rakip takım baskısı altındayken taç atışlarından kurtulma oranı %45 iken, antrenmanlar sonucunda bu oran yüzde %68’e yükseldi ve oyunu başlattıktan hemen sonra toplamda 13 gol buldular.

<p>Bu atışları sadece uzun taç atışları olarak göremeyiz. Ek olarak hızlı ve akıllıca kullanılan taçlar, takımın sahada daha fazla alan bulmasına yardımcı oluyor. Çizgiye yakın yerde yapılan kısa paslar sonucunda rakip takımı eksik yakalama oranı oldukça artıyor. İnovatif çalışmalar ve teknolojinin yardımıyla beraber bu alandaki en önemli etkinin de atağa hızlıca çıkabilme olduğunu düşünüyorum.”<br></p>

Bu atışları sadece uzun taç atışları olarak göremeyiz. Ek olarak hızlı ve akıllıca kullanılan taçlar, takımın sahada daha fazla alan bulmasına yardımcı oluyor. Çizgiye yakın yerde yapılan kısa paslar sonucunda rakip takımı eksik yakalama oranı oldukça artıyor. İnovatif çalışmalar ve teknolojinin yardımıyla beraber bu alandaki en önemli etkinin de atağa hızlıca çıkabilme olduğunu düşünüyorum.”

<p>Gün geçtikçe değişen ve dönüşen futbol, detaylı analizler ışığında daha farklı bir spor dalı haline geliyor. Yakın gelecekte ise bu tarz detaylar, futbolun gündeminde daha da fazla yer alacak gibi görünüyor.<br></p>

Gün geçtikçe değişen ve dönüşen futbol, detaylı analizler ışığında daha farklı bir spor dalı haline geliyor. Yakın gelecekte ise bu tarz detaylar, futbolun gündeminde daha da fazla yer alacak gibi görünüyor.

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