Liverpool taç antrenörü Thomas Gronnemark açıklamalarda bulundu

Futbol oynadığım yıllarda bir kanat bek oyuncusuydum. Her zaman daha hızlı ve pratik düşünmeye çalışırdım ve bu konunun üzerine epey bir kafa yordum. Atletizm geçmişimden dolayı taç atışlarını uzun kullanma yeteneğim vardı ve bu sayede basit bir pozisyonun ne kadar önemli bir atağa dönüşebileceğine bizzat kendim tanıklık ediyordum.

