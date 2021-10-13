Liverpool taç antrenörü Thomas Gronnemark açıklamalarda bulundu
Futbol oynadığım yıllarda bir kanat bek oyuncusuydum. Her zaman daha hızlı ve pratik düşünmeye çalışırdım ve bu konunun üzerine epey bir kafa yordum. Atletizm geçmişimden dolayı taç atışlarını uzun kullanma yeteneğim vardı ve bu sayede basit bir pozisyonun ne kadar önemli bir atağa dönüşebileceğine bizzat kendim tanıklık ediyordum.
Bu atışları sadece uzun taç atışları olarak göremeyiz. Ek olarak hızlı ve akıllıca kullanılan taçlar, takımın sahada daha fazla alan bulmasına yardımcı oluyor. Çizgiye yakın yerde yapılan kısa paslar sonucunda rakip takımı eksik yakalama oranı oldukça artıyor. İnovatif çalışmalar ve teknolojinin yardımıyla beraber bu alandaki en önemli etkinin de atağa hızlıca çıkabilme olduğunu düşünüyorum.”
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