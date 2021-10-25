MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-1 Galatasaray

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 17:44
<p>İkinci yarı daha düşük bir tempoda başladı. Devrenin başlamasında 20 dakika sonra eşitlik bir kez daha bozuldu. Beşiktaş'ın Pjanic'le sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Necip kafayla topu arkaya çevirdi, kale alanı önünde Larin tamamladı ve skoru 2-1 yaptı.</p>

İkinci yarı daha düşük bir tempoda başladı. Devrenin başlamasında 20 dakika sonra eşitlik bir kez daha bozuldu. Beşiktaş'ın Pjanic'le sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Necip kafayla topu arkaya çevirdi, kale alanı önünde Larin tamamladı ve skoru 2-1 yaptı.

<p>Süper Lig'in 10.haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk etti.</p>

Süper Lig'in 10.haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk etti.

<p>Maçın başında tempo oldukça yüksek olsa da ilk gol sesi 35.dakikada geldi. Ayağa paslarla rakip ceza sahasına yaklaşan Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau, yay üzerinden ayağının üstüyle nefis vurdu. Yerden giden top sağ altı köşeden ağlarla buluştu. Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçti.</p>

Maçın başında tempo oldukça yüksek olsa da ilk gol sesi 35.dakikada geldi. Ayağa paslarla rakip ceza sahasına yaklaşan Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau, yay üzerinden ayağının üstüyle nefis vurdu. Yerden giden top sağ altı köşeden ağlarla buluştu. Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçti.

<p>40. dakikada Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Umut Meraş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin, Fernando Muslera'dan önce davranarak altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve beraberliği sağladı.</p>

40. dakikada Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Umut Meraş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin, Fernando Muslera'dan önce davranarak altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve beraberliği sağladı.

<p>Dakikalar 78'i gösterdiğinde Fırat Aydunus, Kerem'in şutunda Vida'nın elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Mostafa Mohamed penaltıdan kalecinin sağına doğru bir vuruş yaptı, köşeyi doğru tahmin eden Ersin gole izin vermedi.</p>

Dakikalar 78'i gösterdiğinde Fırat Aydunus, Kerem'in şutunda Vida'nın elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Mostafa Mohamed penaltıdan kalecinin sağına doğru bir vuruş yaptı, köşeyi doğru tahmin eden Ersin gole izin vermedi.

<p>Maç böylece 2-1 Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçların ardından Beşiktaş 20 puana yükselirken Galatasaray haftayı 17 puanla kapadı.</p>

Maç böylece 2-1 Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçların ardından Beşiktaş 20 puana yükselirken Galatasaray haftayı 17 puanla kapadı.

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