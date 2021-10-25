MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-1 Galatasaray

İkinci yarı daha düşük bir tempoda başladı. Devrenin başlamasında 20 dakika sonra eşitlik bir kez daha bozuldu. Beşiktaş'ın Pjanic'le sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Necip kafayla topu arkaya çevirdi, kale alanı önünde Larin tamamladı ve skoru 2-1 yaptı.