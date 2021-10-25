MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-1 Galatasaray
40. dakikada Beşiktaş, Cyle Larin'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Umut Meraş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Cyle Larin, Fernando Muslera'dan önce davranarak altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı ve beraberliği sağladı.
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