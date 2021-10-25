Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı ağırlıyor!
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, yarın Barcelona'yı konuk edecek.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Ligde iki galibiyet ve üç yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 10. sırada yer alıyor.
Beş maçını da kazanan Barcelona ise lider durumda bulunuyor.
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