Macron ve Putin’in görüştüğü masa sosyal medyada gündem oldu

İHA
08 Şubat 2022 Salı, 16:16
Macron ve Putin’in görüştüğü masa sosyal medyada gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un uzun bir masada görüşmesi sonrasında sosyal medyadan eğlenceli paylaşımlar yapıldı.

Macron ve Putin’in görüştüğü masa sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyanın yanı sıra Fransız basınında da gündeme oturan "dev masa"yla ilgili oluşturulan yaratıcı görseller dikkat çekti. 

Macron ve Putin’in görüştüğü masa sosyal medyada gündem oldu

France Culture haber sitesi, haberi "Putin, Macron ve dünyanın en uzun masası" başlığıyla yayınlarken, Liberation gazetesi fotoğrafı montajlayarak "Macron-Putin: Rus tarzı diyalog" manşetiyle verdi.

Macron ve Putin’in görüştüğü masa sosyal medyada gündem oldu

Bazı kullanıcılar görüntüleri montajlayıp eğlenceli videolar paylaştı. Bir kullanıcı Macron’u megafonla konuşturdu, bir diğeri ise masayı devasa bir tahterevalliye dönüştürdü.

Macron ve Putin’in görüştüğü masa sosyal medyada gündem oldu

Huffing post gazetecisi Romain Herreros, iki liderin oturduğu masayı sosyal medya hesabında "Rivayete göre Macron ve Putin’i bir saat dilimi ayırıyor" yorumuyla paylaşırken, komedyen Pierre-Antoinne Damecour "Birbirleriyle whatsapp’tan mı konuşuyorlar ?" ifadelerini kullandı.

Macron ve Putin’in görüştüğü masa sosyal medyada gündem oldu

Ancak Macron, Putin ile bu masada görüşen ilk kişi olmadı. Geçen hafta Macaristan Başbakanı Viktor Orban da görüşmeyi bu masada gerçekleştirmişti. Masanın uzunluğu Putin’in kararıyla Covid-19’a karşı tedbir amaçlı olarak seçildiği açıklanmıştı.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler