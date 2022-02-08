Macron ve Putin’in görüştüğü masa sosyal medyada gündem oldu

Ancak Macron, Putin ile bu masada görüşen ilk kişi olmadı. Geçen hafta Macaristan Başbakanı Viktor Orban da görüşmeyi bu masada gerçekleştirmişti. Masanın uzunluğu Putin’in kararıyla Covid-19’a karşı tedbir amaçlı olarak seçildiği açıklanmıştı.