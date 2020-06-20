<p>Erken seçim tartışmaları bir&nbsp; yandan sürerken Mehmet Ali Kulat'ın Başkanlığında 12-17 Haziran tarihleri arasında MAK Araştırma'nın ülke genelinde yaptığı 'Türkiye Geneli Gündem Araştırması' anketinin sonuçları açıklandı.</p>
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Erken seçim tartışmaları bir  yandan sürerken Mehmet Ali Kulat'ın Başkanlığında 12-17 Haziran tarihleri arasında MAK Araştırma'nın ülke genelinde yaptığı 'Türkiye Geneli Gündem Araştırması' anketinin sonuçları açıklandı.

<p>Anket sonuçların göre bu pazar seçim olsa 4 parti barajı geçmeyi başarırken, AKP'nin oyları kararsızlar dağıtılmadan yüzde 30.6'ya, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 35.5'a kadar geriledi.<br></p>
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Anket sonuçların göre bu pazar seçim olsa 4 parti barajı geçmeyi başarırken, AKP'nin oyları kararsızlar dağıtılmadan yüzde 30.6'ya, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise yüzde 35.5'a kadar geriledi.

<p>CHP ise kararsızlar dağırtıldıkrtan sonra yüzde 35.5 oy alırken, MHP ve İYİ Parti yüzde 10 barajını geçiyor, HDP ise az farkla baraj altında kalıyor.<br></p>
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CHP ise kararsızlar dağırtıldıkrtan sonra yüzde 35.5 oy alırken, MHP ve İYİ Parti yüzde 10 barajını geçiyor, HDP ise az farkla baraj altında kalıyor.

<p><strong>EN KARARIZ SEÇMEN AKP'DE</strong></p><p>Ankette, "24 Haziran seçimlerinde (Son yapılan Genel Seçimde) Oy verdiğiniz Siyasi Partiye Yarın Seçim Olsa oy verme tercihihiniz değişir mi?" sorusu da soruldu.</p><p>Soruya verilen yanıtlarda HDP seçmeninin yüzde 85'i, CHP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 80'i, MHP seçmeninin yüzde 75'i ve Saadet Partisi seçmeninin yüzde 70'i 'kararım değişmez' yanıtı verirken AKP seçmeni arasında bu oran yüzde 65'e kadar geriliyor.</p>
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EN KARARIZ SEÇMEN AKP'DE

Ankette, "24 Haziran seçimlerinde (Son yapılan Genel Seçimde) Oy verdiğiniz Siyasi Partiye Yarın Seçim Olsa oy verme tercihihiniz değişir mi?" sorusu da soruldu.

Soruya verilen yanıtlarda HDP seçmeninin yüzde 85'i, CHP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 80'i, MHP seçmeninin yüzde 75'i ve Saadet Partisi seçmeninin yüzde 70'i 'kararım değişmez' yanıtı verirken AKP seçmeni arasında bu oran yüzde 65'e kadar geriliyor.

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