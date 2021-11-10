Malatya'da çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 10:56
<p>Malatya'da dün çöken binanın bulunduğu İnönü Caddesi, yapılan temizlik çalışmalarının ardından araç trafiğine açıldı.<br></p>

Malatya'da dün çöken binanın bulunduğu İnönü Caddesi, yapılan temizlik çalışmalarının ardından araç trafiğine açıldı.

<p>Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada dün henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 9 saatte tamamlandı.<br></p>

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerleri bulunan tek katlı binada dün henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları, yaklaşık 9 saatte tamamlandı.

<p>Bunun üzerine çevre illerden de gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile STK'lerden oluşan 447 personel görev yerlerine de geri döndü.<br></p>

Bunun üzerine çevre illerden de gelen AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile STK'lerden oluşan 447 personel görev yerlerine de geri döndü.

<p>Arama-kurtarma çalışmalarının ardından iş makineleriyle devam eden enkaz kaldırma çalışmaları da devam etti. Enkazın yanında bulunan okulda gerçekleştirilen 10 Kasım törenleri nedeniyle enkaz ve yıkım çalışmalarına da ara verildi.<br></p>

Arama-kurtarma çalışmalarının ardından iş makineleriyle devam eden enkaz kaldırma çalışmaları da devam etti. Enkazın yanında bulunan okulda gerçekleştirilen 10 Kasım törenleri nedeniyle enkaz ve yıkım çalışmalarına da ara verildi.

<p>Enkazın yanında bulunan okulda gerçekleştirilen 10 Kasım törenleri nedeniyle enkaz ve yıkım çalışmalarına da ara verildi.</p>

Enkazın yanında bulunan okulda gerçekleştirilen 10 Kasım törenleri nedeniyle enkaz ve yıkım çalışmalarına da ara verildi.

<p>Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında enkazdan da numune aldı.</p>

Ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında enkazdan da numune aldı.

<p>Bölgede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.</p>

Bölgede alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

<p>Bu arada enkaz nedeniyle trafiğe kapatılan caddede, yürütülen temizlik çalışmalarının ardından ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.</p>

Bu arada enkaz nedeniyle trafiğe kapatılan caddede, yürütülen temizlik çalışmalarının ardından ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

<p>Kentte dün binada gerçekleşen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmış, 8 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.<br></p>

Kentte dün binada gerçekleşen çökmenin ardından arama kurtarma çalışmaları sonucu 13 kişi enkazdan yaralı kurtarılmış, 8 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.


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