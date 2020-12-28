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Zeki Barın, "Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20'nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2- 3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10- 12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıktaki kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz" dedi.
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