<p>Bitlis'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandaların akınına uğruyor.<br></p>
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Bitlis'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandaların akınına uğruyor.

<p>Bölgede yaşayan yetiştiriceler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.<br></p>
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Bölgede yaşayan yetiştiriceler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.

<p>Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu bölgede, mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, oluşan manzara ise bölgeye gelen fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.<br></p>
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Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu bölgede, mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, oluşan manzara ise bölgeye gelen fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

<p>Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor.&nbsp;<br></p>
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Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor. 

<p>Bölgede yaşayan manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor.<br></p>
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Bölgede yaşayan manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor.

<p>Gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu bölgede, su sıcaklığının ise 35- 40 dereceye çıktığı kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.<br></p>
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Gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu bölgede, su sıcaklığının ise 35- 40 dereceye çıktığı kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.

<p>Düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi.<br></p>
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Düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi.

<p>Zeki Barın, "Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20'nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2- 3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10- 12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıktaki kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz" dedi.<br></p>
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Zeki Barın, "Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20'nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2- 3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10- 12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıktaki kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz" dedi.

<p>Yaz aylarında sulak alanlara ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar.<br></p>
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Yaz aylarında sulak alanlara ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar.

<p>Mandaların kaplıcadaki görüntüleri fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.&nbsp;<br></p>
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Mandaların kaplıcadaki görüntüleri fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. 

<p>Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflıyor.<br></p>
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Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflıyor.

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