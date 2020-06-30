Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde 20 yıldır
çiçeklik yapan Muzaffer Demir, işlerin durağan olduğu koronavirüs sürecinde
çikolatalı, meyveli ve biberli çiçek yapmaya başladı. Kentin önemli tarım
ürünlerinin başında yer alan Maraş biberini çiçek buketinde kullanan ve
müşterilerden rağbet gören Muzaffer Demir, farklı tasarımlarla farklı
boyutlarda biberli çiçek üretmeye başladı.
Demir, “Kahramanmaraş’ta 20 yıldır çiçek sektörü ile
uğraşıyorum. Çiçekle ilgili düğün, nişan ve çeşitli mekan süslemeleri gibi
alanlarda çalışmalarımız var. İş yerimizde ise 200’e yakın çiçek çeşidimiz
bulunuyor. Covid-19 sonrası işlerimizde durağanlık yaşandı ve bize de bu
süreçte böyle bir fikir aklımıza geldi. Meyveli, çikolatalı ve biberli buketler
yapmaya başladık” dedi.
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