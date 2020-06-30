<p><p class="MsoNormal">Kahramanmaraş’ta bir çiçekçi, Maraş biberinden çiçek buketi hazırladı. <o:p></o:p></p><br></p>
1

Kahramanmaraş’ta bir çiçekçi, Maraş biberinden çiçek buketi hazırladı.


<p><p class="MsoNormal">Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde 20 yıldır çiçeklik yapan Muzaffer Demir, işlerin durağan olduğu koronavirüs sürecinde çikolatalı, meyveli ve biberli çiçek yapmaya başladı. Kentin önemli tarım ürünlerinin başında yer alan Maraş biberini çiçek buketinde kullanan ve müşterilerden rağbet gören Muzaffer Demir, farklı tasarımlarla farklı boyutlarda biberli çiçek üretmeye başladı.<o:p></o:p></p><br></p>
2

Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde 20 yıldır çiçeklik yapan Muzaffer Demir, işlerin durağan olduğu koronavirüs sürecinde çikolatalı, meyveli ve biberli çiçek yapmaya başladı. Kentin önemli tarım ürünlerinin başında yer alan Maraş biberini çiçek buketinde kullanan ve müşterilerden rağbet gören Muzaffer Demir, farklı tasarımlarla farklı boyutlarda biberli çiçek üretmeye başladı.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Biberli çiçek buketlerini 70 ile 100 lira arasında sattıklarını belirten Muzaffer Demir, acı sevenler ve aşk acısı çekenlere esprili bir şekilde çiçek buketlerini hazırladıklarını söyledi.</span><br></p>
3

Biberli çiçek buketlerini 70 ile 100 lira arasında sattıklarını belirten Muzaffer Demir, acı sevenler ve aşk acısı çekenlere esprili bir şekilde çiçek buketlerini hazırladıklarını söyledi.

<p><p class="MsoNormal">Demir, “Kahramanmaraş’ta 20 yıldır çiçek sektörü ile uğraşıyorum. Çiçekle ilgili düğün, nişan ve çeşitli mekan süslemeleri gibi alanlarda çalışmalarımız var. İş yerimizde ise 200’e yakın çiçek çeşidimiz bulunuyor. Covid-19 sonrası işlerimizde durağanlık yaşandı ve bize de bu süreçte böyle bir fikir aklımıza geldi. Meyveli, çikolatalı ve biberli buketler yapmaya başladık” dedi.<o:p></o:p></p><br></p>
4

Demir, “Kahramanmaraş’ta 20 yıldır çiçek sektörü ile uğraşıyorum. Çiçekle ilgili düğün, nişan ve çeşitli mekan süslemeleri gibi alanlarda çalışmalarımız var. İş yerimizde ise 200’e yakın çiçek çeşidimiz bulunuyor. Covid-19 sonrası işlerimizde durağanlık yaşandı ve bize de bu süreçte böyle bir fikir aklımıza geldi. Meyveli, çikolatalı ve biberli buketler yapmaya başladık” dedi.


5

Video Haberler