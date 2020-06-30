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Demir, “Kahramanmaraş’ta 20 yıldır çiçek sektörü ile uğraşıyorum. Çiçekle ilgili düğün, nişan ve çeşitli mekan süslemeleri gibi alanlarda çalışmalarımız var. İş yerimizde ise 200’e yakın çiçek çeşidimiz bulunuyor. Covid-19 sonrası işlerimizde durağanlık yaşandı ve bize de bu süreçte böyle bir fikir aklımıza geldi. Meyveli, çikolatalı ve biberli buketler yapmaya başladık” dedi.