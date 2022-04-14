Dünyaca ünlü atletler Maraton İzmir’de yarışacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Nisan Pazar günü üçüncüsü düzenlenecek 42 kilometrelik Maraton İzmir’e sayılı günler kaldı. Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label - Uluslararası Yol Yarışı Sertifikası verilen Türkiye’deki en hızlı maraton parkuru Maraton İzmir’de 16 farklı ülkeden 125’i yabancı 500 atlet yarışacak. İran’dan 58, Kenya’dan 36, Etiyopya’dan 8, Almanya’dan 6 atletin katılacağı yarışta KKTC, Ukrayna, Kanada, Kazakistan, Bulgaristan, İtalya, Japonya, Çekya, İngiltere, Tacikistan, Fas'tan atletler de koşacak.
Dünyaca ünlü atletler İzmir’de
Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat finalisti, Afrika Şampiyonu, Dünya Yarı Maraton Şampiyonu Kenyalı Paul Koech, Olimpiyat finalisti ve Dünya Şampiyonası finalisti Yenew Alamirew, Nantes Maratonu birincisi Etiyopyalı Emily Jepkoech ve 2021 NKolay İstanbul Maratonu yedincisi, 2021 Maraton İzmir on üçüncüsü Mengistu Nigatu dev yarışa heyecan katacak.
Başlangıç saat 08.00’de
Maraton İzmir’in başlangıcı, saat 08.00’de Şair Eşref Bulvarı’ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden verilecek. 42 kilometrelik Maraton İzmir’de atletler, Alsancak üzerinden Karşıyaka’ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi’ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı’na varacak atletler, Marina İzmir’den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacaklar.
10 kilometrede 4 bin atlet koşacak
Maraton İzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20’de verilecek. 10 kilometrelik yarışta atletler, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak. 10 kilometreli koşuya 4 binin üzerinde atlet kayıt yaptırdı.
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