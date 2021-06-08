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Karadeniz ekibi yeni transferleri 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ve 33 yaşındaki kanat Gervinho'nun ardından bir başka dünya yıldızı Marek Hamsik'in transferi için de özel bir video hazırlığı içinde, transferde imzalar atıldığında Hamsik transferi de özel bir video ile duyurulacak.

Kariyerinin ilk döneminde Brescia takımında 14 numaralı formayı bir sezon giyen Hamsik kariyerinde sadece 17 numaralı formayı giydi. Trabzonspor'da da aynı numarayı tercih edecek olan Hamsik formasına taraftarlında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.