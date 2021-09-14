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Erdek Körfezi'nde son dalışını 4 Eylül'de yaptığını belirten Sarı, "Benim ve ekibimin dalışlarında ve Marmara'da yapılan dalışlarda verilen bilgilerin hepsi, 17 Ağustos tarihinde suda müsilaj kalmadığını, yüzeyin temizlendiğini ortaya koyuyor. Su kolonundaki büyük parçacıklar halindeki müsilajların bazıları dibe çöktü. Bunlar az akıntılı bölgelerde yığıldılar. Dipte parçalanma devam ediyor." dedi.

Sarı, son dalışında dipte yaklaşık 10 santimetre kalınlığında, tabaka halinde birikmiş, parçalanmış simsiyah renkte müsilaj gözlemlediğini, bunun beklentileri doğrultusunda iyi bir gelişme olduğunu anlattı.