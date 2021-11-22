Marmara Gölü'nden bilim kurgu filmlerini aratmayan manzara
Drone ile görüntülenen gölün NASA tarafından paylaşılan Mars görüntülerine benzerliği ise dikkat çekiyor.
Adeta farklı bir gezegeni andıran göl havzası özellikle gün batımında tamamen kızıla bürünerek bilimkurgu filmlerini aratmayan görünüme kavuşuyor.
Tabanında derin çatlaklar oluşan gölde bir zamanlar ihracatı yapılan balık avcılığı da artık sona erdi. Göl kıyısında terk edilen balıkçı tekneleri çürümeye yüz tuttu.
İzmir'in Menemen ilçesinde fotoğraf çekmek amacıyla Marmara Gölü'ne geldiğini ancak hayal kırıklığına uğradığını belirten Hasan Sevinti, “Fotoğraf çekmek için Türkiye'nin birçok yerine gidiyoruz. Torunumla beraber buraya fotoğraf çekmeye geldik. Hem de torunum gölü görsün istedim. Zaman zaman suyun azaldığını görüyorduk burada ancak bu sefer tamamen hayal kırıklığına uğradık. Tekneler bile karada hiçbir işe yaramaz vaziyette duruyorlar. Fotoğraf adına bir şey kalmamış ancak haber adına çok şey var. Üzüntü verici bir durum. Daha önce 5-6 yıldır sürekli geliyordum buraya. Her geldiğimde suyun azaldığını görüyordum ancak bu sefer hiç su kalmamış. Tarımsal anlamda çok su çekiliyor burada. Tarım arazilerinin sulanmasına da buradan su gidiyor. Buraya gelmek için 50 metre ileride arabaları bırakıyorduk şimdi gölün yüzeyindeyiz” diye konuştu.
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