'Marmara Gölü’nün kuruması kader değil'

Gölün yazın tamamen kuruması üzerine Başkan Soyer, DSİ’den göle su bırakılmasını talep etmişti. 22 Mart Dünya Su Günü’nde de Soyer, gölün ana besleme kaynağı olan Gördes Barajı’ndan göle su bırakılması talebini yineledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tunç Soyer “Gölümüz, Manisa’nın göz bebeğiydi. Yazık ki büyük bir planlama hatası nedeniyle susuz kaldı ve kurudu. Fakat biliyoruz ki Marmara Gölü’nün kuruması bir kader değil. Asla böyle bir doğa yıkımına izin veremeyiz. Çünkü daha önce kuruyan göllerimizde yaşananlar, bize başımıza gelecekleri çok iyi anlatıyor. Bir göl kuruduğunda orayı önce balıklar ve kuşlar terk eder… Sonra, o gölden ekmeğini çıkaranlar ve balıkçılar gider. Ardından yeraltı suları çekilir. Tarımsal sulama zorlaşır, toprak ve iklim kuraklaşır. Nihayetinde bölgedeki tarımsal üretim durur ve çiftçiler de köylerini bırakmak zorunda kalır. Göl, çöl olur. Köy boşalır, göç olur. Biz bu felaketi ilk kez burada görmüyoruz. Biz bu felaketi Konya’da, Ereğli’de, Hotamış’ta, Cihanbeyli’de, Burdur’da ve daha nice yerde yaşadık. Fakat bu sefer bir çaremiz, bir çözümümüz var. Manisa’da henüz sona ulaşmadık. Manisa’nın, Ege’nin tam ortasında bir çölün oluşmasını engelleyebiliriz” dedi.