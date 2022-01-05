Marmaris'in cennet gibi koyuna 'hançer' saplandı
Gazeteci Bahadır Özgür Twitter hesabından hem fotoğrafları paylaştı hem de son durum hakkında bilgi verdi.
Ögür, "Ormanlar yanarken "ÇED gerekli değildir" kararı verilen Sinpaş'ın, Marmaris Kızılbük koyunda yarattığı felaketinin son hali" ifadelerini kullandı.
Ormanlar yanarken "ÇED gerekli değildir" kararı verilen Sinpaş'ın, Marmaris Kızılbük koyunda yarattığı felaketinin son hali...— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) January 3, 2022
"Ne de olsa ÇED yok" denilerek akıllarına estiği gibi yürüttükleri inşaat faaliyetleri kıyıyı, dağı, ormanı tahrip ederek ilerliyor. pic.twitter.com/TPXbofUmTK
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