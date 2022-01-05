Marmaris'in cennet gibi koyuna 'hançer' saplandı

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 10:27
Marmaris'in cennet gibi koyuna 'hançer' saplandı

Muğla'da ağustos ayında orman yangınları devam ederken Sinpaş GYO'nun Marmaris ilçesine bağlı Kızılbük’teki otel ve devremülk projesi için "ÇED Gerekli Değildir" kararı çıkmıştı.

İnşaat çalışmalarına başlanmıştı. Bölgeden gelen görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Marmaris'in cennet gibi koyuna 'hançer' saplandı

Gazeteci Bahadır Özgür Twitter hesabından hem fotoğrafları paylaştı hem de son durum hakkında bilgi verdi.

Ögür, "Ormanlar yanarken "ÇED gerekli değildir" kararı verilen Sinpaş'ın, Marmaris Kızılbük koyunda yarattığı felaketinin son hali" ifadelerini kullandı.

Marmaris'in cennet gibi koyuna 'hançer' saplandı

"Ne de olsa ÇED yok" denilerek akıllarına estiği gibi yürüttükleri inşaat faaliyetleri kıyıyı, dağı, ormanı tahrip ederek ilerliyor" diyen Özgür şu fotoğrafı paylaştı:

Marmaris'in cennet gibi koyuna 'hançer' saplandı


Marmaris'in cennet gibi koyuna 'hançer' saplandı



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