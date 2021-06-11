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Suçlamaların ardından açıklamalarda bulunan Ağar, Yalıkavak Marina için "Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır" demiş; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisinin ardından özür dilemişti. Ağar, bu açıklamalarının ardından Yalıkavak Marina'nın yönetiminden çıkarılmıştı.