Kısıtlamasız hafta sonu için sarı ve turuncu hava durumu uyarısı geçen Meteoroloji; 7 il için turuncu, 12 il için ise sarı kodlu uyarı verdi. Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli sağanak öngörülüyor. Öte yandan Ankara Valiliği de çağrı yaptı.
5 günlük haritalı hava durumu raporunu yayımlayan Meteoroloji, "Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren ülkemiz genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.
Yapılan son uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının, yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın Çankırı, Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere Ankara yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanaklı olacak.
7 il için turuncu, 12 il için ise sarı uyarı ile kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı verildi. Sinop, Çorum, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Afyonkarahisar, Kütahya, Kocaeli ve İstanbul'da ise sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Buna göre yarın Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Sakarya için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
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