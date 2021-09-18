Meteoroloji'den 3 bölgeye önemli uyarı (Bugün hava durumu nasıl olacak?)

ANKARA: 26, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 28, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 33, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 30, Parçalı bulutlu.

KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 32, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 32, Az bulutlu ve açık.

ÇANKIRI: 27, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı bulutlu.

KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE: 30, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK: 27, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 25, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 27, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 25, Parçalı bulutlu.

RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

KARS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 30, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 30, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık.