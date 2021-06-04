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Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Önümüzdeki günlerde Edirne'den giriş yapacak olan kuvvetli yağışlar, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek.

