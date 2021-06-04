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YAĞIŞLAR MARMARA'DAN GİRİŞ YAPACAK
Pazartesi günü yurt genelinde az bulutlu bir hava hakimken yağışlar Edirne ve Kırklareli'den yurda tekrar giriş yapacak. Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava tüm Marmara'yı etkisi altına alacak. Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kuvvetli yağışların etkisi altında olacak.
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