<p>Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Önümüzdeki günlerde Edirne'den giriş yapacak olan kuvvetli yağışlar, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek.<br></p>
1

Meteoroloji, 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Önümüzdeki günlerde Edirne'den giriş yapacak olan kuvvetli yağışlar, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ise kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek.

<p><strong>YAĞIŞLI HAVA</strong></p><p>Yağışlar Karadeniz kıyılarını etkisi altına almayı sürdürecek. Marmara Bölgesi'nde kapalı bir hava hakim olacak. Akdeniz ve Ege'de ise güneş yüzünü gösterecek.<br></p>
2

YAĞIŞLI HAVA

Yağışlar Karadeniz kıyılarını etkisi altına almayı sürdürecek. Marmara Bölgesi'nde kapalı bir hava hakim olacak. Akdeniz ve Ege'de ise güneş yüzünü gösterecek.

<p><strong>HAVA SICAKLIĞI</strong></p><p>Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.<br></p>
3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

<p>Cumartesi günü yurt genelinde sıcaklıkların 2 ile 4 derece yükselmesi bekleniyor. Karadeniz'de yağışlar sürerken, Marmara'da güneş yeniden açacak. Öte yandan Batman, Siirt, Bitlis ve Şırnak'ta şiddetli rüzgar bekleniyor.<br></p>
4

Cumartesi günü yurt genelinde sıcaklıkların 2 ile 4 derece yükselmesi bekleniyor. Karadeniz'de yağışlar sürerken, Marmara'da güneş yeniden açacak. Öte yandan Batman, Siirt, Bitlis ve Şırnak'ta şiddetli rüzgar bekleniyor.

<p>Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek. Ardahan ve Kars çevresinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim.<br></p>
5

Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek. Ardahan ve Kars çevresinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim.

<p><strong>YAĞIŞLAR MARMARA'DAN GİRİŞ YAPACAK</strong></p><p>Pazartesi günü yurt genelinde az bulutlu bir hava hakimken yağışlar Edirne ve Kırklareli'den yurda tekrar giriş yapacak. Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava tüm Marmara'yı etkisi altına alacak. Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kuvvetli yağışların etkisi altında olacak.</p>
6

YAĞIŞLAR MARMARA'DAN GİRİŞ YAPACAK

Pazartesi günü yurt genelinde az bulutlu bir hava hakimken yağışlar Edirne ve Kırklareli'den yurda tekrar giriş yapacak. Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava tüm Marmara'yı etkisi altına alacak. Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kuvvetli yağışların etkisi altında olacak.

<p><br data-mce-bogus="1"></p>
7


<p><br data-mce-bogus="1"></p>
8


<p><br data-mce-bogus="1"></p>
9


<p><br data-mce-bogus="1"></p>
10


<p><br data-mce-bogus="1"></p>
11


Video Haberler