Michy Batshuayi merak edilen sorunun cevabını verdi!

"BU İLGİYİ BAŞKA YERDE GÖRMEDİM"

Beşiktaş'ta güzel bir ortam olduğuna vurgu yapan Belçikalı golcü, "Burada aile ortamı var. Takımdaki herkese aynı ilgi ve alaka var. Çok kulüp gördüm ama Beşiktaş'taki kadar sevgi ve alakayı başka bir yerde görmedim. Saha içinde herkes beni anlıyor. Biraz daha birbirimizle zaman geçirmemiz lazım. Birbirimize daha fazla alışınca daha iyi olacak." dedi.