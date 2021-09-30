Michy Batshuayi merak edilen sorunun cevabını verdi!
AJAX MAÇI İLE İLGİLİ
Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Ajax maçı hakkında konuşan Batshuayi, "Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden dolayı üzgünüm. O gol olmalıydı. Çok fazla eksiğimiz vardı. Elimizde olan oyuncu arkadaşlarımızla alabileceğimiz sonucu aldık" ifadesini kullandı.
TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Transfer sürecinde zorlanmadığını söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun burada olması fırsattı. Menajerlerimiz aynıydı. Marsilya'da da beraber oynamıştık. Bana atmosferi anlattılar. Taraftarları anlattılar. Kariyerimin bu bölümünde böyle bir ortama ihtiyacım vardı. Transfer sürecinde çok fazla mesaj almıştım. Çok iyiydi. Karar verirken çok fazla düşünmedim" ifadelerini kullandı.
"BU İLGİYİ BAŞKA YERDE GÖRMEDİM"
Beşiktaş'ta güzel bir ortam olduğuna vurgu yapan Belçikalı golcü, "Burada aile ortamı var. Takımdaki herkese aynı ilgi ve alaka var. Çok kulüp gördüm ama Beşiktaş'taki kadar sevgi ve alakayı başka bir yerde görmedim. Saha içinde herkes beni anlıyor. Biraz daha birbirimizle zaman geçirmemiz lazım. Birbirimize daha fazla alışınca daha iyi olacak." dedi.
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