Michy Batshuayi merak edilen sorunun cevabını verdi!

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 15:49
<p>Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi, transfer süreci, Ajax maçı, Süper Lig'deki hedefleri ve geleceği hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.</p><p>İşte açıklamanın detayları...</p>

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi, transfer süreci, Ajax maçı, Süper Lig'deki hedefleri ve geleceği hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamanın detayları...

<p><strong>AJAX MAÇI İLE İLGİLİ</strong></p><p>Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Ajax maçı hakkında konuşan Batshuayi, "Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden dolayı üzgünüm. O gol olmalıydı. Çok fazla eksiğimiz vardı. Elimizde olan oyuncu arkadaşlarımızla alabileceğimiz sonucu aldık" ifadesini kullandı.</p>

AJAX MAÇI İLE İLGİLİ

Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Ajax maçı hakkında konuşan Batshuayi, "Ajax maçından dolayı üzgünüm. Özellikle atamadığım golden dolayı üzgünüm. O gol olmalıydı. Çok fazla eksiğimiz vardı. Elimizde olan oyuncu arkadaşlarımızla alabileceğimiz sonucu aldık" ifadesini kullandı.

<p><strong>"TÜM MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"</strong></p><p>Takıma güvendiğini belirten golcü futbolcu, "Ben takıma güveniyorum, hocamız bize güveniyor. Hâlâ şansımız var. Milli aradan sonra sakat arkadaşlarımız aramıza dönecek. Tüm maçları kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.</p>

"TÜM MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Takıma güvendiğini belirten golcü futbolcu, "Ben takıma güveniyorum, hocamız bize güveniyor. Hâlâ şansımız var. Milli aradan sonra sakat arkadaşlarımız aramıza dönecek. Tüm maçları kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

<p><strong>TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞTİ?</strong></p><p>Transfer sürecinde zorlanmadığını söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun burada olması fırsattı. Menajerlerimiz aynıydı. Marsilya'da da beraber oynamıştık. Bana atmosferi anlattılar. Taraftarları anlattılar. Kariyerimin bu bölümünde böyle bir ortama ihtiyacım vardı. Transfer sürecinde çok fazla mesaj almıştım. Çok iyiydi. Karar verirken çok fazla düşünmedim" ifadelerini kullandı.&nbsp;</p>

TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Transfer sürecinde zorlanmadığını söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Beni menajerim aradı. N'Koudou'nun burada olması fırsattı. Menajerlerimiz aynıydı. Marsilya'da da beraber oynamıştık. Bana atmosferi anlattılar. Taraftarları anlattılar. Kariyerimin bu bölümünde böyle bir ortama ihtiyacım vardı. Transfer sürecinde çok fazla mesaj almıştım. Çok iyiydi. Karar verirken çok fazla düşünmedim" ifadelerini kullandı. 

<p><strong>SÜPER LİG HAKKINDAKİ FİKİRLERİ</strong></p><p>Ayrıca Batshuayi, ligdeki durumları hakkında, "Süper Lig iyi bir lig. İyi ve güçlü futbolculara sahip. Bu futbolculara karşı her hafta oynamak ve kazanmaya çalışmak bizim için güzel." açıklamasını yaptı.&nbsp;</p>

SÜPER LİG HAKKINDAKİ FİKİRLERİ

Ayrıca Batshuayi, ligdeki durumları hakkında, "Süper Lig iyi bir lig. İyi ve güçlü futbolculara sahip. Bu futbolculara karşı her hafta oynamak ve kazanmaya çalışmak bizim için güzel." açıklamasını yaptı. 

<p><strong>"SERGEN YALÇIN BÜYÜK KARAKTER"</strong></p><p>Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili fikri de sorulduğunda ise "Sergen hocayı çok seviyorum. Çok büyük bir karakter. Benden büyük beklentileri var, benden beklentilerinin olması da ayrıca benim hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.<br></p>

"SERGEN YALÇIN BÜYÜK KARAKTER"

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili fikri de sorulduğunda ise "Sergen hocayı çok seviyorum. Çok büyük bir karakter. Benden büyük beklentileri var, benden beklentilerinin olması da ayrıca benim hoşuma gidiyor." ifadelerini kullandı.

<p><strong>"BU İLGİYİ BAŞKA YERDE GÖRMEDİM"</strong></p><p>Beşiktaş'ta güzel bir ortam olduğuna vurgu yapan Belçikalı golcü, "Burada aile ortamı var. Takımdaki herkese aynı ilgi ve alaka var. Çok kulüp gördüm ama Beşiktaş'taki kadar sevgi ve alakayı başka bir yerde görmedim. Saha içinde herkes beni anlıyor. Biraz daha birbirimizle zaman geçirmemiz lazım. Birbirimize daha fazla alışınca daha iyi olacak." dedi.&nbsp;</p>

"BU İLGİYİ BAŞKA YERDE GÖRMEDİM"

Beşiktaş'ta güzel bir ortam olduğuna vurgu yapan Belçikalı golcü, "Burada aile ortamı var. Takımdaki herkese aynı ilgi ve alaka var. Çok kulüp gördüm ama Beşiktaş'taki kadar sevgi ve alakayı başka bir yerde görmedim. Saha içinde herkes beni anlıyor. Biraz daha birbirimizle zaman geçirmemiz lazım. Birbirimize daha fazla alışınca daha iyi olacak." dedi. 

<p><strong>BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR MU?</strong></p><p>Golcü futbolcu takımda kalıp kalmayacağı konusuna da değindi. Michy Batshuayi, "Şu an geleceğe dair düşündüğüm tek şey önümüzdeki maçlar. Gelecekle ilgili konuşmak için şu an erken, bu soruyu bana sezon sonunda yeniden sorabilirsiniz." açıklamasını yaptı.&nbsp;</p>

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR MU?

Golcü futbolcu takımda kalıp kalmayacağı konusuna da değindi. Michy Batshuayi, "Şu an geleceğe dair düşündüğüm tek şey önümüzdeki maçlar. Gelecekle ilgili konuşmak için şu an erken, bu soruyu bana sezon sonunda yeniden sorabilirsiniz." açıklamasını yaptı. 

<p><strong>'BATMAN' LAKABI NEREDEN GELİYOR?</strong></p><p>Batman lakabı ile ilgili olarak, "Chelsea taraftarları, son dakika gollerimden sonra öyle bir lakap koydular. Oradan geliyor" diyerek röportajı tamamladı.&nbsp;</p>

'BATMAN' LAKABI NEREDEN GELİYOR?

Batman lakabı ile ilgili olarak, "Chelsea taraftarları, son dakika gollerimden sonra öyle bir lakap koydular. Oradan geliyor" diyerek röportajı tamamladı. 

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