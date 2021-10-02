Mikroçip takılan Boji böyle takip ediliyor; bir günde 29 durak gezdi

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA"

Yolculardan Abdulkadir Yalçın, "Bence çok güzel. Metroya neşe katıyor. Yüzümüzü güldürüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çok güzel bir uygulama. Köpek hiç huysuzlukta çıkarmıyor" dedi.

Mustafa Kaya ise "Böyle uslu bir yolcumuz var yalnız maskesi yok. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Çok güzel bir uygulama umarım uzun ömürlü olur ve trenlerde gezer" dedi.