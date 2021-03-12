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Şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlattı. Polis yetkilileri ele geçirilen taşın piyasa değerinin 525 milyon dolar olduğunu bildirdi.
Painite, Mynmar'da nadir olarak bulunan borat minarel. Borat, bor asidi ve bir oksidin birleşimiyle oluşan tuz. İçindeki demir miktarına göre kahverengi, turuncu ve kırmızı renkleri bulunabiliyor.
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