Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Toprak Razgatlıoğlu'nun tarihi şampiyonluğunun ardından AA'ya şunları söyledi:

"Çok mutluyuz, ülkemiz adına tarihi bir gün yaşadık. Dünyanın en büyük motosiklet organizasyonlarından Superbike Şampiyonası'nın 33 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk sporcu şampiyon oldu. Çok mutluyuz, Toprak'ın bu başarısı diğer sporcularımıza büyük örnek olacak. Şu an yetişen her çocuğumuz Toprak abisini örnek alarak büyüyor. Toprak, hem Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu'nun hem de bizim emeklerimizin karşılığını şampiyon olarak fazlasıyla verdi. Biz en başından beri Toprak'a güveniyorduk. Çok şükür Kenan Sofuoğlu'ndan sonra ikinci dünya şampiyonumuzu çıkardık.

Toprak, sene içerisinde 13 farklı pistte ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil ederek her ayakta ödül kürsüsüne çıktı. İspanya'dan İngiltere'ye, İtalya'dan Arjantin'e, Portekiz'den Hollanda'ya, Fransa’dan Endonezya'ya bir sezon boyunca büyük emekler verdi. WorldSBK tarihinin en fazla şampiyon olmuş ismi Jonathan Rea'ya karşı tarihi bir zafer kazandı. Toprak'ın bu şampiyonluğu yıllarca unutulmayacak."