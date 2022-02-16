Mısır'ın tarihe tanıklık eden eski başkenti: Tel Amarina

Eski Mısır'da dini devrimin sembolü

Eski Mısır'da halk birçok şey için ayrı bir tanrı olduğuna inanıyordu. Ahnaton tarafından inşa ettirilenin bu kent, ülkede yaşanan dini devrimin de bir sembolü olarak görülüyor.

Dönemin önde gelen kahinlerinin itirazlarına rağmen Kral Ahnaton'un, hükümdarlığının 4'üncü yılında tek tanrı inancına sahip "Amon" dinini yaşayabilmek için yeni bir kent ve mabetler yaptırma kararı alması dikkati çekiyor.

Mısırlı yetkililer, Ekim 2000’den bu yana antik kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi için çalışmalar yürütüyor.