Mısır'ın tarihe tanıklık eden eski başkenti: Tel Amarina
Antik Mısır'da "Ahitaton" günümüzde ise "Tel Amarina" olarak bilinen kent için, Kral Ahnaton'un talimatıyla özellikle 3 tarafı dağlarla 4'üncü tarafı da Nil Nehri ile çevrili stratejik bir konum seçildi.
Günümüzde hala kalıntılarıyla eski Mısır tarihinden bir dönemi günümüze yansıtan antik kent, Mısır'ın 18. hanedanlığından Tutankhamun'un Ahnaton'un ölümü sonrası başkenti değiştirmesi üzerine kaderine terk edildi.
Kentte "Amon" dinine bağlı olan Ahnaton'un yaptırdığı mabetlerin yanı sıra bir saray ile yaklaşık 25 krallık mezarlığı yer alıyor. Kayalara oyulmuş mezarlar, uzun bir koridor ve odalardan oluşan mabetler tarihe ışık tutmayı sürdürüyor.
"Amon" dininin başrahibi I. Meri Raa'nın mezarının yanı sıra1923 yılında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmadan önce Ahnaton'un dillere destan güzelliğiyle bilinen eşi Nefertiti'nin mumyasının da Tel Amarina'da olduğu iddia ediliyor.
Eski Mısır'da dini devrimin sembolü
Eski Mısır'da halk birçok şey için ayrı bir tanrı olduğuna inanıyordu. Ahnaton tarafından inşa ettirilenin bu kent, ülkede yaşanan dini devrimin de bir sembolü olarak görülüyor.
Dönemin önde gelen kahinlerinin itirazlarına rağmen Kral Ahnaton'un, hükümdarlığının 4'üncü yılında tek tanrı inancına sahip "Amon" dinini yaşayabilmek için yeni bir kent ve mabetler yaptırma kararı alması dikkati çekiyor.
Mısırlı yetkililer, Ekim 2000’den bu yana antik kentin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil edilmesi için çalışmalar yürütüyor.
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