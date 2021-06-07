<p>Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.<br></p>
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

<p>Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada,</p><p>“Hatay Reyhanlı’da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi” denildi.<br></p>
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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada,

“Hatay Reyhanlı’da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye’den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi” denildi.

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