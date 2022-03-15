Mucizeleri saymakla bitmeyen zerdeçal neye iyi gelir?

Faydaları saymakla bitmeyen zerdeçal, mutfaklarımızda yer edinmeye başladı. Hem baharat olarak kullanımı hem de takviye edici kapsüller ile tüketimi yaygınlaştı.

Uzmanlar, mucizevi faydaları sayesinde gözleri üzerine çeken zerdeçalın günlük hayatımızdan eksik edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Vitamin, mineral ve lifler açısından zengin olan zerdeçalın, hem besleyici özelliği hem de kansere karşı koruyuculuğu ispatlandı.