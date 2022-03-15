Mucizeleri saymakla bitmeyen zerdeçal neye iyi gelir?
Faydaları saymakla bitmeyen zerdeçal, mutfaklarımızda yer edinmeye başladı. Hem baharat olarak kullanımı hem de takviye edici kapsüller ile tüketimi yaygınlaştı.
Uzmanlar, mucizevi faydaları sayesinde gözleri üzerine çeken zerdeçalın günlük hayatımızdan eksik edilmemesi gerektiğini söylüyor.
Vitamin, mineral ve lifler açısından zengin olan zerdeçalın, hem besleyici özelliği hem de kansere karşı koruyuculuğu ispatlandı.
ZERDEÇAL NEDİR?
Zencefilin akrabası olan zerdeçal ağacı büyük yapraklı ve sarı çiçeklidir. Diğer adı Hint safranı olan bitkinin kökü tüketilir.
Çok yıllık bir bitki olan zerdeçal ağacı boyu 1 metreye ulaşabilir.
Bangladeş, Çin, Hindistan, Pakistan gibi Güney Asya ülkelerinde yetişir.
Sıcağa seven bir bitkidir ve tropikal iklimlerde yetiştirilmeye uygundur.
Ülkemizde yetiştirilmesi oldukça zor olan zerdeçalın acımsı farklı bir tadı vardır.
Genel olarak toz şeklinde ya da bitkinin parmağa benzeyen kök uzantıları şeklinde satışa sunulan zerdeçal kapsül olarak da kullanılabilir.
Zerdeçal özü olarak da bilinen, zerdeçalın etken maddesi kurkumindir.
Uzmanlar bu bitkiyi antiaterojenik ve antikanserojenik olarak tanımlamaktadır.
Kanserden diyabete birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bitki ile pilavlarınızı sarartabilir, ana yemeklerinize lezzetli dokunuşlar yapabilirsiniz.
Zerdeçal baharat olarak henüz mutfağınızda yer almadıysa okuduklarınızdan sonra sağlığınız için kullanmaya başlayabilirsiniz.
Aktarlarda ve marketlerde kolayca bulabileceğiniz zerdeçal fiyatı uygun baharatlar arasında yer almaktadır.
Fiyatının uygun olması nedeniyle zaman zaman pahalı bir baharat olan safran yerine de kullanılır.
Zerdeçal b vitamini çeşitleri arasından b6 vitamini, demir lif ve potasyum açısından zengindir.
- Zengin vitamin ve mineral kaynağı olan zerdeçal kansere karşı vücudu korur.
- Zerdeçal kan akışını hızlandıran ve sindirim sistemini düzenleyen bir baharattır. Onun bu özelliği kilo vermeye yardımcı olur. Yeterli ve dengeli beslenmeye ek olarak düzenli kullanımında fazla kilolardan kurtulabilirsiniz.
- Balkanlardan gelen meşhur soğuk hava dalgalarına karşı vücut direncini artırır.
- Gaz ve idrar söktürücü özelliğe sahip olan zerdeçal ödem attırır.
- Mide asitliğini düzenler ve mideyi güçlendirir.
- Karaciğer dostudur. Vücutta biriken zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Verem hastalığının tedavisini destekler.
- Kolesterolün düşürülmesinde etkin rol oynar.
- İçeriğindeki kurkumin maddesi antioksidan özelliği ile kansere karşı vücudun direncini artırır. Tümör hücresi oluşumunu önler.
- Zerdeçal ile kanser tedavisi görenlerin kemoterepi süreci daha rahat geçer ve kemoterapinin yan etkileri azalır.
- Diyabet nedeniyle oluşan komplikasyon risklerini engeller.
- Hafızayı güçlendirir.
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