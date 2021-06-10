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AMERİKA'DAN GÖRMEYE GELDİ

Amerika'dan Munzur Gözeleri'ni görmek için geldiğini anlatan Kıvanç Aydın, "Los Angeles'tan buraya geldim. Daha önce de Avrupa’da birçok ülke gezdim, ama bu kadar güzel bir yere şahit olmadım.

Her şeyi ile çok güzel. Ülkemizde böyle bir yerin olması mutluluk verici. Her taraftan su akıyor. Hiçbir şey yapamasanız bile, pırıl pırıl suyunu için" dedi.