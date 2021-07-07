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'GİDERSEN CESEDİN ÇIKAR'

Sosyal medya hesabından video paylaşan Övüç şunları söyledi:

"Dün Bursa Mustafa Kemal Paşa'da bir roman düğününe katıldık ama paramızı vermediler. Hadi beni boşver beni paraya ihtiyacım yok ama bari sazcıların parasını verseydiniz. Bir de beni darbettiler. Ayıp! Ben ne roman düğünlerine katıldım ve beni pırlantalarla yolcu ettiler.

Romanlar çok kaliteli insanlar. Paramızı verin. Yoksa ben her türlü almasını bilirim. En büyük para romanlarda ama aralarında böyle pisliklerde çıkıyor. Müzisyenlerin ve benim param verilmediği için sahneye çıkmak istemedim. 'Hayır gidemezsin. Gidersen senin buradan cesedin çıkar' dediler. Çıktım aslanlar gibi okudum ama paramızı vermediler."