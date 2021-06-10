(NASA)
NASA, Venüs'e iki yeni uzay aracı göndererek gezegenin atmosferini ve jeolojik yapısını inceleyeceğini duyurdu.
Dünya'nın kozmik komşusuyla ilgili önceki çalışmalar da dikkat çekiyor.
İşte bugüne dek araştırmalarda elde edilen çarpıcı Venüs manzaraları:
Venera 9 ve 10
Sovyetler Birliği, 1961-1984 arasında Venüs'ü araştırmak üzere pek çok sonda gönderdi. Gezegenin yüzeyinden ilk görüntülerse, yüzeye 1975'te inen Venera 9'dan geldi. NASA, kolajın üst tarafındaki görüntünün başka bir gezegenin yüzeyinde çekilen ilk fotoğraf olduğunu kaydetti.
(NASA)
Nefes kesici fotoğrafta, insan gözüyle görünemeyecek bulutlar fitlre sayesinde ortaya çıktı.
"Cehennem gibi"
NASA 1996'da, Magellan uzay aracı ve Pioneer Venüs Orbiter'den gelen verileri ve Sovyetler Birliği'nin Venera 13'le 14 sondalarından gelen renkleri kullanarak Venüs'ün bu görüntüsünü oluşturdu.
(NASA)
Gezegen nerede mi? Dünyanın komşusunu görmek isteyenlerin, fotoğrafın altındaki küçük parlak noktaya bakması gerekiyor. Mavi çizgiyse, Dünya'nın atmosferi.
Akatsuki
Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (Japan Aerospace EXploration Agency - JAXA), gezegeni keşfetmek için 2010'da Akatsuki uzay aracını fırlattı.
(Avrupa Uzay Ajansı)
2020'de Merkür yolundaki uzay aracı, Venüs'ün yakınından geçerken gezegenin beyaz bir küre gibi göründüğü bu fotoğrafı yolladı.
"Güneş'e dokunacak" uzay aracı Venüs'ü görüntüledi
NASA'nın Güneş'i keşfetmek için 2018'de fırlattığı Parker Solar Probe, 2020'nin ortalarında Venüs'e göz ucuyla baktı.
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