<p><em>(NASA)</em></p><p>NASA, Venüs'e iki yeni uzay aracı göndererek gezegenin atmosferini ve jeolojik yapısını inceleyeceğini duyurdu.</p><p>Dünya'nın kozmik komşusuyla ilgili önceki çalışmalar da dikkat çekiyor.</p><p>İşte bugüne dek araştırmalarda elde edilen çarpıcı Venüs manzaraları:</p><p><strong>Venera 9 ve 10</strong></p><p>Sovyetler Birliği, 1961-1984 arasında Venüs'ü araştırmak üzere pek çok sonda gönderdi. Gezegenin yüzeyinden ilk görüntülerse, yüzeye 1975'te inen Venera 9'dan geldi. NASA, kolajın üst tarafındaki görüntünün başka bir gezegenin yüzeyinde çekilen ilk fotoğraf olduğunu kaydetti.</p>
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(NASA)

NASA, Venüs'e iki yeni uzay aracı göndererek gezegenin atmosferini ve jeolojik yapısını inceleyeceğini duyurdu.

Dünya'nın kozmik komşusuyla ilgili önceki çalışmalar da dikkat çekiyor.

İşte bugüne dek araştırmalarda elde edilen çarpıcı Venüs manzaraları:

Venera 9 ve 10

Sovyetler Birliği, 1961-1984 arasında Venüs'ü araştırmak üzere pek çok sonda gönderdi. Gezegenin yüzeyinden ilk görüntülerse, yüzeye 1975'te inen Venera 9'dan geldi. NASA, kolajın üst tarafındaki görüntünün başka bir gezegenin yüzeyinde çekilen ilk fotoğraf olduğunu kaydetti.

<p><em>(SSCB)</em></p><p>Alttaki fotoğrafsa, gezegene Venera 9'dan birkaç gün sonra inen Venera 10'dan geldi.</p><p><strong>Mariner 10</strong></p><p>NASA'nın Mariner 10 adlı uzay aracı, 1970'lerde Venüs ve Merkür'ü araştırmak için yola çıktı.</p>
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(SSCB)

Alttaki fotoğrafsa, gezegene Venera 9'dan birkaç gün sonra inen Venera 10'dan geldi.

Mariner 10

NASA'nın Mariner 10 adlı uzay aracı, 1970'lerde Venüs ve Merkür'ü araştırmak için yola çıktı.

<p><em>(NASA)</em></p><p>Uzay ajansı, 1974'te çekilen bu görüntüyü "huzurlu" diye niteledi.</p><p><strong>Venüs'ten kartpostal</strong></p><p>Sovyetler Birliği, Venüs'ün kavurucu derecede sıcak yüzeyine pek çok uzay aracı göndererek görüntü ve veri toplamayı başardı.</p>
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(NASA)

Uzay ajansı, 1974'te çekilen bu görüntüyü "huzurlu" diye niteledi.

Venüs'ten kartpostal

Sovyetler Birliği, Venüs'ün kavurucu derecede sıcak yüzeyine pek çok uzay aracı göndererek görüntü ve veri toplamayı başardı.

<p><em>(SSCB)</em></p><p>Venera 13 sondası, 1982'de bu "kozmik bir kartpostala" benzeyen fotoğrafı çekti.</p><p><strong>Dickinson krateri</strong></p><p>NASA, 1989'da fırlatılan ve 1994'te Venüs'ün atmosferinde yanmaya bırakılıncaya kadar gezegeni inceleyen Magellan uzay aracındaki radar cihazıyla krateri görüntüledi.</p>
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(SSCB)

Venera 13 sondası, 1982'de bu "kozmik bir kartpostala" benzeyen fotoğrafı çekti.

Dickinson krateri

NASA, 1989'da fırlatılan ve 1994'te Venüs'ün atmosferinde yanmaya bırakılıncaya kadar gezegeni inceleyen Magellan uzay aracındaki radar cihazıyla krateri görüntüledi.

<p><em>(NASA)</em></p><p>Adını ABD'li şair Emily Dickinson'dan alan krater, 69 kilometre çapında.</p><p><strong>Morötesi Venüs</strong></p><p>Mariner 10 uzay aracı, morötesi filtresiyle gezegendeki bulut oluşumunu görüntüledi.</p>
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(NASA)

Adını ABD'li şair Emily Dickinson'dan alan krater, 69 kilometre çapında.

Morötesi Venüs

Mariner 10 uzay aracı, morötesi filtresiyle gezegendeki bulut oluşumunu görüntüledi.

<p><em>(NASA)</em></p><p>Nefes kesici fotoğrafta, insan gözüyle görünemeyecek bulutlar fitlre sayesinde ortaya çıktı.</p><p><strong>"Cehennem gibi"</strong></p><p>NASA 1996'da, Magellan uzay aracı ve Pioneer Venüs Orbiter'den gelen verileri ve Sovyetler Birliği'nin Venera 13'le 14 sondalarından gelen renkleri kullanarak Venüs'ün bu görüntüsünü oluşturdu.</p>
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(NASA)

Nefes kesici fotoğrafta, insan gözüyle görünemeyecek bulutlar fitlre sayesinde ortaya çıktı.

"Cehennem gibi"

NASA 1996'da, Magellan uzay aracı ve Pioneer Venüs Orbiter'den gelen verileri ve Sovyetler Birliği'nin Venera 13'le 14 sondalarından gelen renkleri kullanarak Venüs'ün bu görüntüsünü oluşturdu.

<p><em>(NASA)</em></p><p>Uzay ajansı, "cehennem gibi" dediği gezegeni, "Dünya'nın gizemli ikizi" diye niteledi.</p><p><strong>Güneşin önünden geçiş</strong></p><p>NASA'nın Güneş'i gözlemleyen Solar Dynamics Observatory adlı misyon, 2012'de Venüs'ün geçişini fotoğrafladı.</p>
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(NASA)

Uzay ajansı, "cehennem gibi" dediği gezegeni, "Dünya'nın gizemli ikizi" diye niteledi.

Güneşin önünden geçiş

NASA'nın Güneş'i gözlemleyen Solar Dynamics Observatory adlı misyon, 2012'de Venüs'ün geçişini fotoğrafladı.

<p><em>(NASA)</em></p><p>Bu görüntü, birçok görüntünün bir araya getirilmesiyle elde edildi.</p><p><strong>Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Venüs manzarası</strong></p><p>NASA astronotu Christina Koch, 2019'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Venüs'ün fotoğrafını çekti.</p>
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(NASA)

Bu görüntü, birçok görüntünün bir araya getirilmesiyle elde edildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Venüs manzarası

NASA astronotu Christina Koch, 2019'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Venüs'ün fotoğrafını çekti.

<p><em>(NASA)</em></p><p>Gezegen nerede mi? Dünyanın komşusunu görmek isteyenlerin, fotoğrafın altındaki küçük parlak noktaya bakması gerekiyor. Mavi çizgiyse, Dünya'nın atmosferi.</p><p><strong>Akatsuki</strong></p><p>Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (Japan Aerospace EXploration Agency - JAXA), gezegeni keşfetmek için 2010'da Akatsuki uzay aracını fırlattı.</p>
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(NASA)

Gezegen nerede mi? Dünyanın komşusunu görmek isteyenlerin, fotoğrafın altındaki küçük parlak noktaya bakması gerekiyor. Mavi çizgiyse, Dünya'nın atmosferi.

Akatsuki

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (Japan Aerospace EXploration Agency - JAXA), gezegeni keşfetmek için 2010'da Akatsuki uzay aracını fırlattı.

<p><em>(JAXA)</em></p><p>2015'te yörüngeye giren uzay aracı, üç yıl sonra bu çarpıcı görüntüyü yakaladı.</p><p><strong>BepiColombo</strong></p><p>Avrupa ve Japonya uzay ajanslarının ortak çabasıyla fırlatılan BepiColombo'nun asıl hedefi başka bir gezegen.</p>
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(JAXA)

2015'te yörüngeye giren uzay aracı, üç yıl sonra bu çarpıcı görüntüyü yakaladı.

BepiColombo

Avrupa ve Japonya uzay ajanslarının ortak çabasıyla fırlatılan BepiColombo'nun asıl hedefi başka bir gezegen.

<p><em>(Avrupa Uzay Ajansı)</em></p><p>2020'de Merkür yolundaki uzay aracı, Venüs'ün yakınından geçerken gezegenin beyaz bir küre gibi göründüğü bu fotoğrafı yolladı.</p><p>"Güneş'e dokunacak" uzay aracı Venüs'ü görüntüledi</p><p>NASA'nın Güneş'i keşfetmek için 2018'de fırlattığı Parker Solar Probe, 2020'nin ortalarında Venüs'e göz ucuyla baktı.</p>
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(Avrupa Uzay Ajansı)

2020'de Merkür yolundaki uzay aracı, Venüs'ün yakınından geçerken gezegenin beyaz bir küre gibi göründüğü bu fotoğrafı yolladı.

"Güneş'e dokunacak" uzay aracı Venüs'ü görüntüledi

NASA'nın Güneş'i keşfetmek için 2018'de fırlattığı Parker Solar Probe, 2020'nin ortalarında Venüs'e göz ucuyla baktı.

<p><em>(NASA)</em></p><p>Fotoğraf, Wide-field Imager for Parker Solar Probe'la çekildi.</p><p><strong>Volkanik Venüs</strong></p><p>Uzmanlar Venüs'te pek çok aktif volkanın olabileceğini düşünüyor. Bunlardan biri de Maat Mons.</p>
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(NASA)

Fotoğraf, Wide-field Imager for Parker Solar Probe'la çekildi.

Volkanik Venüs

Uzmanlar Venüs'te pek çok aktif volkanın olabileceğini düşünüyor. Bunlardan biri de Maat Mons.

<p><em>(NASA)</em></p><p>NASA 1996'da, Magellan uzay aracının radar görüntülerini kullanarak Maat Mons'un üç boyutlu görüntüsünü oluşturdu.</p><p><em>Kaynak: Independent Türkçe</em></p>
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(NASA)

NASA 1996'da, Magellan uzay aracının radar görüntülerini kullanarak Maat Mons'un üç boyutlu görüntüsünü oluşturdu.

Kaynak: Independent Türkçe

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