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(NASA)

NASA, Venüs'e iki yeni uzay aracı göndererek gezegenin atmosferini ve jeolojik yapısını inceleyeceğini duyurdu.

Dünya'nın kozmik komşusuyla ilgili önceki çalışmalar da dikkat çekiyor.

İşte bugüne dek araştırmalarda elde edilen çarpıcı Venüs manzaraları:

Venera 9 ve 10

Sovyetler Birliği, 1961-1984 arasında Venüs'ü araştırmak üzere pek çok sonda gönderdi. Gezegenin yüzeyinden ilk görüntülerse, yüzeye 1975'te inen Venera 9'dan geldi. NASA, kolajın üst tarafındaki görüntünün başka bir gezegenin yüzeyinde çekilen ilk fotoğraf olduğunu kaydetti.